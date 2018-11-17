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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3271327232733274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 11:35

  Кочевник написав:Стосовно неправомірних списань також може допомогти, чи тількі у відділення топати?
Мне помогли без посещения отделения. Если 15 грн. блокировки за снятие, то возвращаются на след. день (дурацкий момент, но таковой имеется).
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:24

  Кочевник написав:
  gurazda написав:ygn Служба поддержки ничего не решает,личный опыт,реально решают здесь abutenko@forward-bank.com,описываете проблему и указываете контактный телефон

Стосовно неправомірних сисань також може допомогти, чи тількі у відділення топати?

По таких дрібницях будете шановного офПреда тормошити? :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Важливий сам факт. За що дарувати Форварду 50 грн? За тестування глюків його нового процесингу?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:38

  Кочевник написав:Важливий сам факт. За що дарувати Форварду 50 грн? За тестування глюків його нового процесингу?

Коли умикнули 50 грн...як іншим імярекам не попасти в западню...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я вже писав про цю ситуацію.
  Кочевник написав:Це так обзивають частини списання з холда, якщо картка поповнена по п2п.
Так ці клоуни розбили один платіж на 2, одну частину, яка з холда, провели один раз, а ту, що вже з грошей проведених по рахунку - два рази.
Ну нє дібіли?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:06

  Кочевник написав:Я вже писав про цю ситуацію.
  Кочевник написав:Це так обзивають частини списання з холда, якщо картка поповнена по п2п.
Так ці клоуни розбили один платіж на 2, одну частину, яка з холда, провели один раз, а ту, що вже з грошей проведених по рахунку - два рази.
Ну нє дібіли?

А що за картка поповнювалась?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзі ізіпей. п2п через ізю і з неї ж платіж.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:47

  Кочевник написав:Друзі ізіпей. п2п через ізю і з неї ж платіж.

Теж поповнюва Друзядебетного. Зразу ставлять в блок і зараховують троха більше доби в банківський день. В цей час можна з друзя платити, зразу малюють мінус (пущають в овер). Якщо в цей же день спишуть буде овер...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:Друзі ізіпей. п2п через ізю і з неї ж платіж.

Теж поповнюва Друзядебетного. Зразу ставлять в блок і зараховують троха більше доби в банківський день. В цей час можна з друзя платити, зразу малюють мінус (пущають в овер). Якщо в цей же день спишуть буде овер...мабуть.

Будет
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