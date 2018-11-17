Мне помогли без посещения отделения. Если 15 грн. блокировки за снятие, то возвращаются на след. день (дурацкий момент, но таковой имеется).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:35
Мне помогли без посещения отделения. Если 15 грн. блокировки за снятие, то возвращаются на след. день (дурацкий момент, но таковой имеется).
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:24
По таких дрібницях будете шановного офПреда тормошити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Важливий сам факт. За що дарувати Форварду 50 грн? За тестування глюків його нового процесингу?
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:38
Коли умикнули 50 грн...як іншим імярекам не попасти в западню...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Нед 18 лис, 2018 13:06
А що за картка поповнювалась?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 18 лис, 2018 13:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзі ізіпей. п2п через ізю і з неї ж платіж.
Додано: Нед 18 лис, 2018 13:47
Теж поповнюва Друзядебетного. Зразу ставлять в блок і зараховують троха більше доби в банківський день. В цей час можна з друзя платити, зразу малюють мінус (пущають в овер). Якщо в цей же день спишуть буде овер...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 18 лис, 2018 13:58
Будет
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