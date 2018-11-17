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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 20:18
Многие годы держал в банке суммы существенно выше гарантируемых (принимая риск с учетом мобильности). Естественно, имеющая место странность (это очень мягко) их финмониторинга и такие апгрейды, заставляют голосовать ногами
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