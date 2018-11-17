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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3272327332743275

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Многие годы держал в банке суммы существенно выше гарантируемых (принимая риск с учетом мобильности). Естественно, имеющая место странность (это очень мягко) их финмониторинга и такие апгрейды, заставляют голосовать ногами
VASH
 
Повідомлень: 274
З нами з: 26.10.09
Подякував: 26 раз.
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  #<1 ... 3272327332743275
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