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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 20:18
Многие годы держал в банке суммы существенно выше гарантируемых (принимая риск с учетом мобильности). Естественно, имеющая место странность (это очень мягко) их финмониторинга и такие апгрейды, заставляют голосовать ногами
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Додано: Нед 18 лис, 2018 23:31
Квесторе_поверніться написав:
Депо в ІБ слід терміново прикрутити, відділень же обмаль а депостави+Бонус в банці максимальні. Імярек що не ходить в відділення не може скористатися.
Ну і Козарлюзі пора 150 грн віддати взад...для + в репутацію.
Похоже он покинул форум...https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4496997&sid=02f1795fbaf4ecbb4d8b8bdc8f01550f#p4496997
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Додано: Пон 19 лис, 2018 05:51
ждем с понедельника решения вопроса с смс информированием по Депозитке
никому не верю
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Додано: Пон 19 лис, 2018 07:38
Пополнение «Депозитки» СЭП-ом и при предыдущем IБ было без SMS-информирования, через банкомат - с SMS.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 07:55
v-m- написав:
Пополнение «Депозитки» СЭП-ом и при предыдущем IБ было без SMS-информирования, через банкомат - с SMS.
P2P прийшло смс про поповнення по депозитці
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