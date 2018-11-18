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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3272327332743275

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Многие годы держал в банке суммы существенно выше гарантируемых (принимая риск с учетом мобильности). Естественно, имеющая место странность (это очень мягко) их финмониторинга и такие апгрейды, заставляют голосовать ногами
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:31

  Квесторе_поверніться написав:Депо в ІБ слід терміново прикрутити, відділень же обмаль а депостави+Бонус в банці максимальні. Імярек що не ходить в відділення не може скористатися.
Ну і Козарлюзі пора 150 грн віддати взад...для + в репутацію. :)

Похоже он покинул форум...https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4496997&sid=02f1795fbaf4ecbb4d8b8bdc8f01550f#p4496997
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 05:51

  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо в ІБ слід терміново прикрутити, відділень же обмаль а депостави+Бонус в банці максимальні. Імярек що не ходить в відділення не може скористатися.
Ну і Козарлюзі пора 150 грн віддати взад...для + в репутацію. :)

Похоже он покинул форум...https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4496997&sid=02f1795fbaf4ecbb4d8b8bdc8f01550f#p4496997
ждем с понедельника решения вопроса с смс информированием по Депозитке
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 07:38

Пополнение «Депозитки» СЭП-ом и при предыдущем IБ было без SMS-информирования, через банкомат - с SMS.
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 07:55

  v-m- написав:Пополнение «Депозитки» СЭП-ом и при предыдущем IБ было без SMS-информирования, через банкомат - с SMS.

P2P прийшло смс про поповнення по депозитці
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:18

  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо в ІБ слід терміново прикрутити, відділень же обмаль а депостави+Бонус в банці максимальні. Імярек що не ходить в відділення не може скористатися.
Ну і Козарлюзі пора 150 грн віддати взад...для + в репутацію. :)

Похоже он покинул форум...https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4496997&sid=02f1795fbaf4ecbb4d8b8bdc8f01550f#p4496997

Що за наклеп?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:29

  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо в ІБ слід терміново прикрутити, відділень же обмаль а депостави+Бонус в банці максимальні. Імярек що не ходить в відділення не може скористатися.
Ну і Козарлюзі пора 150 грн віддати взад...для + в репутацію. :)

Похоже он покинул форум...https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4496997&sid=02f1795fbaf4ecbb4d8b8bdc8f01550f#p4496997

Меньше флуда будет
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:36

  v-m- написав:Пополнение «Депозитки» СЭП-ом и при предыдущем IБ было без SMS-информирования, через банкомат - с SMS.

Ничего подобного. СМС был и при пополнении СЭПом и при пополнении р2р. Сейчас СМС приходят только на расходные операции, что немного напрягает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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