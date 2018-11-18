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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 20:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Многие годы держал в банке суммы существенно выше гарантируемых (принимая риск с учетом мобильности). Естественно, имеющая место странность (это очень мягко) их финмониторинга и такие апгрейды, заставляют голосовать ногами
Додано: Нед 18 лис, 2018 23:31
Похоже он покинул форум...https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4496997&sid=02f1795fbaf4ecbb4d8b8bdc8f01550f#p4496997
Додано: Пон 19 лис, 2018 05:51
ждем с понедельника решения вопроса с смс информированием по Депозитке
никому не верю
Додано: Пон 19 лис, 2018 07:38
Пополнение «Депозитки» СЭП-ом и при предыдущем IБ было без SMS-информирования, через банкомат - с SMS.
Додано: Пон 19 лис, 2018 07:55
Додано: Пон 19 лис, 2018 08:18
Що за наклеп?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 19 лис, 2018 08:29
Меньше флуда будет
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:36
Ничего подобного. СМС был и при пополнении СЭПом и при пополнении р2р. Сейчас СМС приходят только на расходные операции, что немного напрягает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
З самого ранку пробую здійснити переказ коштів на власний рахунок у іншому банку. Безрезультатно. Усі спроби з'вязатися теж.
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:14
Доброго дня. Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону(та коротко опишіть ситуацію) в ПП або на abutenko@forward-bank.com, Вам заталефонують та проконсультують. Дякую.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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