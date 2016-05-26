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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3273327432753276

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:42

  Support BForward написав:
  VASH написав:З самого ранку пробую здійснити переказ коштів на власний рахунок у іншому банку. Безрезультатно. Усі спроби з'вязатися теж.

Доброго дня. Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону(та коротко опишіть ситуацію) в ПП або на abutenko@forward-bank.com, Вам заталефонують та проконсультують. Дякую.


Дуже дякую, після Вашого втручання питання було оперативно вирішено.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:44

Фантом, значит моя карта «Депозитка» была в BlackList-е на SMS по пополнению СЭП-ом
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пришел первый бонус по акционном депо, что в августе заключался - стандартный процент + бонус.
Все сошлось до копейки, спасибо :)
Mutabor
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