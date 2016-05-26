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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:42
Support BForward написав: VASH написав:
З самого ранку пробую здійснити переказ коштів на власний рахунок у іншому банку. Безрезультатно. Усі спроби з'вязатися теж.
Доброго дня. Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону(та коротко опишіть ситуацію) в ПП або на abutenko@forward-bank.com
, Вам заталефонують та проконсультують. Дякую.
Дуже дякую, після Вашого втручання питання було оперативно вирішено.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:44
Фантом, значит моя карта «Депозитка» была в BlackList-е на SMS по пополнению СЭП-ом
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:48
Пришел первый бонус по акционном депо, что в августе заключался - стандартный процент + бонус.
Все сошлось до копейки, спасибо
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