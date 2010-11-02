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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3273327432753276

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:42

  Support BForward написав:
  VASH написав:З самого ранку пробую здійснити переказ коштів на власний рахунок у іншому банку. Безрезультатно. Усі спроби з'вязатися теж.

Доброго дня. Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону(та коротко опишіть ситуацію) в ПП або на abutenko@forward-bank.com, Вам заталефонують та проконсультують. Дякую.


Дуже дякую, після Вашого втручання питання було оперативно вирішено.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:44

Фантом, значит моя карта «Депозитка» была в BlackList-е на SMS по пополнению СЭП-ом
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пришел первый бонус по акционном депо, что в августе заключался - стандартный процент + бонус.
Все сошлось до копейки, спасибо :)
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну шош це робиться, на теперішній час з'явилася заборгованість на ощадному рахунку на цілих 1410000 гривень(один мільйон чотириста десять тисячь гривень). Дуже суттєво зменьшилися і залишки на картковому рахунку. Ще пару днів находження коштів у банку і моєї сім'ї буде потрібно продавати квартиру.
Так, сьогодні я вивів значну суму у зв'язку з викладеними вище причинами, але залишок залишався дуже позитивний.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:32

  Mutabor написав:Пришел первый бонус по акционном депо, что в августе заключался - стандартный процент + бонус.
Все сошлось до копейки, спасибо :)

Якого числа серпня договір заключався?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:08

  VASH написав:Ну шош це робиться, на теперішній час з'явилася заборгованість на ощадному рахунку на цілих 1410000 гривень(один мільйон чотириста десять тисячь гривень). Дуже суттєво зменьшилися і залишки на картковому рахунку. Ще пару днів находження коштів у банку і моєї сім'ї буде потрібно продавати квартиру.
Так, сьогодні я вивів значну суму у зв'язку з викладеними вище причинами, але залишок залишався дуже позитивний.


Уважаемый представитель.
Ваш банк украл у меня за сегодня без малого 1,5 миллиона, если не будет немедленной реакции я обращаюсь в НБУ и прокуратуру, параллельно обращаюсь в СМИ.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

А интернет банкинг прилёг отдохнуть?

ЗЫ: уже заработал.
Востаннє редагувалось unlock в Пон 19 лис, 2018 17:16, всього редагувалось 1 раз.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:30

  unlock написав:А интернет банкинг прилёг отдохнуть?

Бот в Телеграме тоже
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