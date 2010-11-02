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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:42
Support BForward написав: VASH написав:
З самого ранку пробую здійснити переказ коштів на власний рахунок у іншому банку. Безрезультатно. Усі спроби з'вязатися теж.
Доброго дня. Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону(та коротко опишіть ситуацію) в ПП або на abutenko@forward-bank.com
, Вам заталефонують та проконсультують. Дякую.
Дуже дякую, після Вашого втручання питання було оперативно вирішено.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:44
Фантом, значит моя карта «Депозитка» была в BlackList-е на SMS по пополнению СЭП-ом
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:48
Пришел первый бонус по акционном депо, что в августе заключался - стандартный процент + бонус.
Все сошлось до копейки, спасибо
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Mutabor
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Додано: Пон 19 лис, 2018 15:29
Ну шош це робиться, на теперішній час з'явилася заборгованість на ощадному рахунку на цілих 1410000 гривень(один мільйон чотириста десять тисячь гривень). Дуже суттєво зменьшилися і залишки на картковому рахунку. Ще пару днів находження коштів у банку і моєї сім'ї буде потрібно продавати квартиру.
Так, сьогодні я вивів значну суму у зв'язку з викладеними вище причинами, але залишок залишався дуже позитивний.
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VASH
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Додано: Пон 19 лис, 2018 15:32
Mutabor написав:
Пришел первый бонус по акционном депо, что в августе заключался - стандартный процент + бонус.
Все сошлось до копейки, спасибо
Якого числа серпня договір заключався?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 16:08
VASH написав:
Ну шош це робиться, на теперішній час з'явилася заборгованість на ощадному рахунку на цілих 1410000 гривень(один мільйон чотириста десять тисячь гривень). Дуже суттєво зменьшилися і залишки на картковому рахунку. Ще пару днів находження коштів у банку і моєї сім'ї буде потрібно продавати квартиру.
Так, сьогодні я вивів значну суму у зв'язку з викладеними вище причинами, але залишок залишався дуже позитивний.
Уважаемый представитель.
Ваш банк украл у меня за сегодня без малого 1,5 миллиона, если не будет немедленной реакции я обращаюсь в НБУ и прокуратуру, параллельно обращаюсь в СМИ.
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VASH
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Додано: Пон 19 лис, 2018 16:27
А интернет банкинг прилёг отдохнуть?
ЗЫ: уже заработал.
Востаннє редагувалось unlock
в Пон 19 лис, 2018 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 16:30
unlock написав:
А интернет банкинг прилёг отдохнуть?
Бот в Телеграме тоже
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Додано: Пон 19 лис, 2018 17:38
VASH
Приносимо вибачення.
З'ясовуємо ситуацію. Як тільки отримаємо інфо, одразу ж надамо Вам зворотній зв'зок.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:38
Начитался, аж боюсь заходить. Но коммунальные то хоть можно с текущего без комиссии заплатить, как раньше?
А звонки типа из банка с предложением сменить в онлайне "просроченный" пин к непросроченной карте только мне были? Или это действительно нужно было делать?
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