Яким макаром?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Яким макаром?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
покажіть публіці срін-шот!
країна має знати своїх героїв.
PS явно збій ПЗ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Чат бот в телеграмме так и не работает, по счетам и картам неправильные остатки в ИБ. Это все будут исправлять, или и так сойдет?
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