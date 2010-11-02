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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3274327532763277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  newbie написав:сменить в онлайне "просроченный" пин к непросроченной карте только мне были?

Яким макаром?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  VASH написав:Ну шош це робиться, на теперішній час з'явилася заборгованість на ощадному рахунку на цілих 1410000 гривень(один мільйон чотириста десять тисячь гривень).


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країна має знати своїх героїв.
PS явно збій ПЗ
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Чат бот в телеграмме так и не работает, по счетам и картам неправильные остатки в ИБ. Это все будут исправлять, или и так сойдет?
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:52

  unlock написав:Чат бот в телеграмме так и не работает, по счетам и картам неправильные остатки в ИБ. Это все будут исправлять, или и так сойдет?

По картам вроді правильні. А по випмскам по деяких картах є глюки.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:52

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Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:56

  BBC написав:Зображення

Сосна за 150000 це задорого.
Ну і на депозитці тримати до 50000.
Вузьке поле для маневру.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:48

  unlock написав:Чат бот в телеграмме так и не работает

Только что: :cry:
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Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
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