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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3275327632773278

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:44

Квесторе_поверніться
Ясно.
____________

В мобільному почала завантажуватись виписка. На мило вона відразу відправлялась.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:на 150000 "соснув" ? :)

Депозит на 150000 грн и Форвард дарит сосну. А фото когда будет этой прелести?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:51

  Квесторе_поверніться написав:
  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо в ІБ слід терміново прикрутити, відділень же обмаль а депостави+Бонус в банці максимальні. Імярек що не ходить в відділення не може скористатися.
Ну і Козарлюзі пора 150 грн віддати взад...для + в репутацію. :)

Похоже он покинул форум...https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4496997&sid=02f1795fbaf4ecbb4d8b8bdc8f01550f#p4496997

Що за наклеп?

хз его ссылка на детали закрыта, последнее что заметил было то, что якобы из-за его поста квестор ушел с форума, более ничего особого по его поводу не замечал, может еще где на какой-то ветке было.
ol_zy
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