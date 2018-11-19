Квесторе_поверніться
Ясно.
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В мобільному почала завантажуватись виписка. На мило вона відразу відправлялась.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:44
Квесторе_поверніться
Ясно.
____________
В мобільному почала завантажуватись виписка. На мило вона відразу відправлялась.
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Депозит на 150000 грн и Форвард дарит сосну. А фото когда будет этой прелести?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:51
хз его ссылка на детали закрыта, последнее что заметил было то, что якобы из-за его поста квестор ушел с форума, более ничего особого по его поводу не замечал, может еще где на какой-то ветке было.
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