Квесторе_поверніться
Ясно.
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В мобільному почала завантажуватись виписка. На мило вона відразу відправлялась.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:44
Квесторе_поверніться
Ясно.
____________
В мобільному почала завантажуватись виписка. На мило вона відразу відправлялась.
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Депозит на 150000 грн и Форвард дарит сосну. А фото когда будет этой прелести?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:51
хз его ссылка на детали закрыта, последнее что заметил было то, что якобы из-за его поста квестор ушел с форума, более ничего особого по его поводу не замечал, может еще где на какой-то ветке было.
Додано: Вів 20 лис, 2018 05:55
хз его ссылка на детали закрыта, последнее что заметил было то, что якобы из-за его поста квестор ушел с форума, более ничего особого по его поводу не замечал, может еще где на какой-то ветке было.[/quote] так биткоин и другая виртуальная валюта пошла резко вниз,не выдержал...
никому не верю
Додано: Вів 20 лис, 2018 08:51
Додано: Вів 20 лис, 2018 08:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как регулировать размер не знаю, второй день новый ноутбук. Да сейчас мне не до разборок с этим и удовлетворения вашего любопытства.
Так и висит долг в 1,5 миллиона.
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Представитель.
Так и висит долг в 1,5 миллиона. Позвонила вчера заведующая отделением №4 (Романова Юлия Владимировна) и сказала, что надо куда то писать... Я ей все изложил подробно, с тех пор она не отвечает ни на мои звонки, ни на письма.
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Чому легковажите тільки чати та звінки.
ПИСЬМОВЕ ЗВЕРНЕННЯ!!!
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:32
Так какова все таки причина? Или это так по новому финмон стал блочить?
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