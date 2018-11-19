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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3276327732783279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

19.11.2018 мной было сделано 7 безуспешных попыток перевода моих денег в вашей системе интернет-банкинга (ИБ) на мой счет в Укргазбанке (Переказ за довільними реквізитами). По всем попыткам система ИБ выдавала ошибку перевода. Попытки осуществлялись по рекомендации вашей системы поддержки. Рекомендовали попробовать указать то ІПН, то ЄДРПОУ. После ряда обращений в систему  поддержки банка, один из моих переводов был подтвержден. Осуществлялся данный перевод с непосредственным участием представителя банка в телефонном режиме. Далее прошел звонок от представителя банка с просьбой подтвердить факт перевода на 225000 гривен. После моего подтверждения, в системе  ИБ банка, осуществилось правильное отображение списания денег (225000 гривен) с моего текущего счета.
В дальнейшем случайно обнаружил, что банк провел списание денег с моего текущего счета по всем отклоненным транзакциям. Тем самым "загнав" меня в долг на 1410000 гривен. 
Далее со мной связалась заведующая отделением №4 г. Киева Романова Юлия Владимировна и сказала, что нужно куда то писать. Я ей подробно все изложил в письменном виде.
На данный момент с момент с моего "Ощадного рахунку для фізичних осіб" списаны мои денежные средства и образован мой долг на сумму 1410000 гривен.
Считаю причиной происшедшего ущербность новой версии ИБ.   
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:18

  Zochan написав:
VASH написав:Представитель.
Так и висит долг в 1,5 миллиона. Позвонила вчера заведующая отделением №4 (Романова Юлия Владимировна) и сказала, что надо куда то писать... Я ей все изложил подробно, с тех пор она не отвечает ни на мои звонки, ни на письма.
Чому легковажите тільки чати та звінки.
ПИСЬМОВЕ ЗВЕРНЕННЯ!!!

Вот как то являясь инвалидом войны 2 группы это весьма проблематично!
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:59

  VASH написав:... на мой счет в Укргазбанке (Переказ за довільними реквізитами).
...
В дальнейшем случайно обнаружил, что банк провел списание денег с моего текущего счета по всем отклоненным транзакциям.
А в ИБ Укргазбанка случайно не обнаружили на своем счету лишних полтора лимона? :mrgreen:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  VASH написав:Считаю причиной происшедшего ущербность новой версии ИБ.


дякую за фото, вражає!
до речі - ІБ має емейл, куди можна писати скарги - як вам ідея написати увесь ваш фактаж туди також?
ну і просіть підтримки в оф-преда.
він якраз з'явився!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:10

  VASH написав:19.11.2018 мной было сделано 7 безуспешных попыток перевода моих денег в вашей системе интернет-банкинга (ИБ) на мой счет в Укргазбанке (Переказ за довільними реквізитами). По всем попыткам система ИБ выдавала ошибку перевода. Попытки осуществлялись по рекомендации вашей системы поддержки. Рекомендовали попробовать указать то ІПН, то ЄДРПОУ. После ряда обращений в систему  поддержки банка, один из моих переводов был подтвержден. Осуществлялся данный перевод с непосредственным участием представителя банка в телефонном режиме. Далее прошел звонок от представителя банка с просьбой подтвердить факт перевода на 225000 гривен. После моего подтверждения, в системе  ИБ банка, осуществилось правильное отображение списания денег (225000 гривен) с моего текущего счета.
В дальнейшем случайно обнаружил, что банк провел списание денег с моего текущего счета по всем отклоненным транзакциям. Тем самым "загнав" меня в долг на 1410000 гривен. 
Далее со мной связалась заведующая отделением №4 г. Киева Романова Юлия Владимировна и сказала, что нужно куда то писать. Я ей подробно все изложил в письменном виде.
На данный момент с момент с моего "Ощадного рахунку для фізичних осіб" списаны мои денежные средства и образован мой долг на сумму 1410000 гривен.
Считаю причиной происшедшего ущербность новой версии ИБ.   

Добрый день. Ваш вопрос урегулирован. Вам перезвонят и проинформируют дополнительно. Еще раз приносим свои извинения.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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