Додано: Вів 20 лис, 2018 10:15

19.11.2018 мной было сделано 7 безуспешных попыток перевода моих денег в вашей системе интернет-банкинга (ИБ) на мой счет в Укргазбанке (Переказ за довільними реквізитами). По всем попыткам система ИБ выдавала ошибку перевода. Попытки осуществлялись по рекомендации вашей системы поддержки. Рекомендовали попробовать указать то ІПН, то ЄДРПОУ. После ряда обращений в систему поддержки банка, один из моих переводов был подтвержден. Осуществлялся данный перевод с непосредственным участием представителя банка в телефонном режиме. Далее прошел звонок от представителя банка с просьбой подтвердить факт перевода на 225000 гривен. После моего подтверждения, в системе ИБ банка, осуществилось правильное отображение списания денег (225000 гривен) с моего текущего счета.

В дальнейшем случайно обнаружил, что банк провел списание денег с моего текущего счета по всем отклоненным транзакциям. Тем самым "загнав" меня в долг на 1410000 гривен.

Далее со мной связалась заведующая отделением №4 г. Киева Романова Юлия Владимировна и сказала, что нужно куда то писать. Я ей подробно все изложил в письменном виде.

На данный момент с момент с моего "Ощадного рахунку для фізичних осіб" списаны мои денежные средства и образован мой долг на сумму 1410000 гривен.

Считаю причиной происшедшего ущербность новой версии ИБ.