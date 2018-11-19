19.11.2018 мной было сделано 7 безуспешных попыток перевода моих денег в вашей системе интернет-банкинга (ИБ) на мой счет в Укргазбанке (Переказ за довільними реквізитами). По всем попыткам система ИБ выдавала ошибку перевода. Попытки осуществлялись по рекомендации вашей системы поддержки. Рекомендовали попробовать указать то ІПН, то ЄДРПОУ. После ряда обращений в систему поддержки банка, один из моих переводов был подтвержден. Осуществлялся данный перевод с непосредственным участием представителя банка в телефонном режиме. Далее прошел звонок от представителя банка с просьбой подтвердить факт перевода на 225000 гривен. После моего подтверждения, в системе ИБ банка, осуществилось правильное отображение списания денег (225000 гривен) с моего текущего счета. В дальнейшем случайно обнаружил, что банк провел списание денег с моего текущего счета по всем отклоненным транзакциям. Тем самым "загнав" меня в долг на 1410000 гривен. Далее со мной связалась заведующая отделением №4 г. Киева Романова Юлия Владимировна и сказала, что нужно куда то писать. Я ей подробно все изложил в письменном виде. На данный момент с момент с моего "Ощадного рахунку для фізичних осіб" списаны мои денежные средства и образован мой долг на сумму 1410000 гривен. Считаю причиной происшедшего ущербность новой версии ИБ.
VASH написав:Представитель. Так и висит долг в 1,5 миллиона. Позвонила вчера заведующая отделением №4 (Романова Юлия Владимировна) и сказала, что надо куда то писать... Я ей все изложил подробно, с тех пор она не отвечает ни на мои звонки, ни на письма.
Чому легковажите тільки чати та звінки. ПИСЬМОВЕ ЗВЕРНЕННЯ!!!
Вот как то являясь инвалидом войны 2 группы это весьма проблематично!
VASH написав:... на мой счет в Укргазбанке (Переказ за довільними реквізитами). ... В дальнейшем случайно обнаружил, что банк провел списание денег с моего текущего счета по всем отклоненным транзакциям.
А в ИБ Укргазбанка случайно не обнаружили на своем счету лишних полтора лимона?
VASH написав:19.11.2018 мной было сделано 7 безуспешных попыток перевода моих денег в вашей системе интернет-банкинга (ИБ) на мой счет в Укргазбанке (Переказ за довільними реквізитами). По всем попыткам система ИБ выдавала ошибку перевода. Попытки осуществлялись по рекомендации вашей системы поддержки. Рекомендовали попробовать указать то ІПН, то ЄДРПОУ. После ряда обращений в систему поддержки банка, один из моих переводов был подтвержден. Осуществлялся данный перевод с непосредственным участием представителя банка в телефонном режиме. Далее прошел звонок от представителя банка с просьбой подтвердить факт перевода на 225000 гривен. После моего подтверждения, в системе ИБ банка, осуществилось правильное отображение списания денег (225000 гривен) с моего текущего счета. В дальнейшем случайно обнаружил, что банк провел списание денег с моего текущего счета по всем отклоненным транзакциям. Тем самым "загнав" меня в долг на 1410000 гривен. Далее со мной связалась заведующая отделением №4 г. Киева Романова Юлия Владимировна и сказала, что нужно куда то писать. Я ей подробно все изложил в письменном виде. На данный момент с момент с моего "Ощадного рахунку для фізичних осіб" списаны мои денежные средства и образован мой долг на сумму 1410000 гривен. Считаю причиной происшедшего ущербность новой версии ИБ.
Добрый день. Ваш вопрос урегулирован. Вам перезвонят и проинформируют дополнительно. Еще раз приносим свои извинения.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/