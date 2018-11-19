19.11.2018 мной было сделано 7 безуспешных попыток перевода моих денег в вашей системе интернет-банкинга (ИБ) на мой счет в Укргазбанке (Переказ за довільними реквізитами). По всем попыткам система ИБ выдавала ошибку перевода. Попытки осуществлялись по рекомендации вашей системы поддержки. Рекомендовали попробовать указать то ІПН, то ЄДРПОУ. После ряда обращений в систему поддержки банка, один из моих переводов был подтвержден. Осуществлялся данный перевод с непосредственным участием представителя банка в телефонном режиме. Далее прошел звонок от представителя банка с просьбой подтвердить факт перевода на 225000 гривен. После моего подтверждения, в системе ИБ банка, осуществилось правильное отображение списания денег (225000 гривен) с моего текущего счета. В дальнейшем случайно обнаружил, что банк провел списание денег с моего текущего счета по всем отклоненным транзакциям. Тем самым "загнав" меня в долг на 1410000 гривен. Далее со мной связалась заведующая отделением №4 г. Киева Романова Юлия Владимировна и сказала, что нужно куда то писать. Я ей подробно все изложил в письменном виде. На данный момент с момент с моего "Ощадного рахунку для фізичних осіб" списаны мои денежные средства и образован мой долг на сумму 1410000 гривен. Считаю причиной происшедшего ущербность новой версии ИБ.
VASH написав:Представитель. Так и висит долг в 1,5 миллиона. Позвонила вчера заведующая отделением №4 (Романова Юлия Владимировна) и сказала, что надо куда то писать... Я ей все изложил подробно, с тех пор она не отвечает ни на мои звонки, ни на письма.
Чому легковажите тільки чати та звінки. ПИСЬМОВЕ ЗВЕРНЕННЯ!!!
Вот как то являясь инвалидом войны 2 группы это весьма проблематично!
VASH написав:... на мой счет в Укргазбанке (Переказ за довільними реквізитами). ... В дальнейшем случайно обнаружил, что банк провел списание денег с моего текущего счета по всем отклоненным транзакциям.
А в ИБ Укргазбанка случайно не обнаружили на своем счету лишних полтора лимона?
VASH написав:19.11.2018 мной было сделано 7 безуспешных попыток перевода моих денег в вашей системе интернет-банкинга (ИБ) на мой счет в Укргазбанке (Переказ за довільними реквізитами). По всем попыткам система ИБ выдавала ошибку перевода. Попытки осуществлялись по рекомендации вашей системы поддержки. Рекомендовали попробовать указать то ІПН, то ЄДРПОУ. После ряда обращений в систему поддержки банка, один из моих переводов был подтвержден. Осуществлялся данный перевод с непосредственным участием представителя банка в телефонном режиме. Далее прошел звонок от представителя банка с просьбой подтвердить факт перевода на 225000 гривен. После моего подтверждения, в системе ИБ банка, осуществилось правильное отображение списания денег (225000 гривен) с моего текущего счета. В дальнейшем случайно обнаружил, что банк провел списание денег с моего текущего счета по всем отклоненным транзакциям. Тем самым "загнав" меня в долг на 1410000 гривен. Далее со мной связалась заведующая отделением №4 г. Киева Романова Юлия Владимировна и сказала, что нужно куда то писать. Я ей подробно все изложил в письменном виде. На данный момент с момент с моего "Ощадного рахунку для фізичних осіб" списаны мои денежные средства и образован мой долг на сумму 1410000 гривен. Считаю причиной происшедшего ущербность новой версии ИБ.
Добрый день. Ваш вопрос урегулирован. Вам перезвонят и проинформируют дополнительно. Еще раз приносим свои извинения.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
VASH написав:Так и висит долг в 1,5 миллиона. Позвонила вчера заведующая отделением №4 (Романова Юлия Владимировна) и сказала, что надо куда то писать... Я ей все изложил подробно, с тех пор она не отвечает ни на мои звонки, ни на письма.
Напишите жалобу в НБУ, попросите прислать проверку (в т.ч. по другим жалобам клиентов). Тогда забегают быстрее.
Банковские системы не должны так работать и допускать такие ошибки. Там возможно сбойные транзакции допроводили вручную. Но безконтрольно, т.к. у них сейчас, видимо, еще все сырое и глючит. Это нарушение требований НБУ по операционной деятельности (пусть отвечают за это). Согласно требованиям НБУ в системах должна быть куча контролей и защит, в т.ч. от ошибок пользователей и сбоев систем.
Но если Вам таки удалось увести из Форварда по СЭП НБУ лишние 1,5 миллиона в другой Банк (пусть и в результате сбоя), то эти деньги нужно вернуть. Иначе они Вам никогда минус со счета не спишут. Никто ж не возьмет на себя такую сумму. Тут надо как-то сотрудничать с банком (но не с начальником отделения, такой сбой - это уровень Головного офиса или даже Правления), по крайней мере дать согласие на возврат денег из другого банка. При этом можно подчеркивать, что все было по их вине и требовать какую-то компенсацию или сатисфакцию.
Излишне выведенное у Вас по любому заберут, но тут главное не допустить того, чтобы они это трактовали так, что Вы у них на эту сумму кредит взяли или допустили несанкционированный овердрафт. По санкциям против Вас это будет гораздо хуже.
З.Ы. Пока писал, уже урегулировали. Ну молодцы. Сколько еще нужно подождать, чтобы все устаканилось?
unlock написав:телеграмм бот заработал. НО! ИБ показывает одни остатки, телеграмм другие, и ни те ни другие неправильные.
Ну что за пошесть пошла вываливать на клиентов нерабочие продукты и тестировать их на живых людях и их деньгах? Альфа, Универсал, кто там еще? Как только что-то новое, то почти ничего не работает, гвалт, трепка нервов клиентам, "стабилизация" (вылизывание или ловля блох) в течение полугода или года, опускание при этом имиджа банка ниже уровня городской канализации.
Кому это нужно? Чтобы какие-то криворукие и недалекие получили премии за инновации? Или чтобы отмыть деньги, которые на это выделялись? Форвард казался мне стабильным, а его председатель рассудительным. И тут такой аут (это я о последних 3-х неделях, а не 1,5 лямах)
newbie написав:сменить в онлайне "просроченный" пин к непросроченной карте только мне были?
Яким макаром?
Звонили с городского, вроде 0443541840. Правильно называли, грили, что Вы же получали нашу смс-ку об изменениях. Вот теперь мы меняем в онлайне пины, срок действия которых закончился.
Я удивился, спросил как он мог закончиться, если срок действия карты не закончился. Они пояснили это тем, что внедряют новый процессинг. Т.е. все было довольно правдоподобно и внушало доверие.
Правда оно малось пропало, когда стали спрашивать номер карты, типа она же у Вас с собой. Хорошо что ее при мне не было, а то бы еще купился. Короче, послал я их вежливо, сказал, что мне некогда, а сам пошел в отделение спросить за чем это нужно (благо оно близко было). Там сказали, что это скорее всего мошенники, но судя по номеру (городскому) может и ГО.
Теперь вижу, что звонившие были хорошо знакомы с изменениями в банке, в т.ч. с процедурой авторизации в новом ИБ (через номер карты), о которой клиентам тогда еще, кажись, не было известно. Т.о. в создании условий (или предпосылок) для мошенничества в определенной мере был виноват банк (которого я до этого считал безопасным).
Интересно, скольких клиентов мошенникам удалось кинуть? Ведь реально могли выведать номер карты и пин (или cvv) к ней, а если бы не смогли этим воспользоваться (или на карте не было денег), то могли бы войти в новый ИБ и там поживиться (с текущих и т.д.).