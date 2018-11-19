Додано: Вів 20 лис, 2018 12:36

Квесторе_поверніться написав: newbie написав: сменить в онлайне "просроченный" пин к непросроченной карте только мне были? сменить в онлайне "просроченный" пин к непросроченной карте только мне были?

Яким макаром? Яким макаром?

Звонили с городского, вроде 0443541840. Правильно называли, грили, что Вы же получали нашу смс-ку об изменениях. Вот теперь мы меняем в онлайне пины, срок действия которых закончился.Я удивился, спросил как он мог закончиться, если срок действия карты не закончился. Они пояснили это тем, что внедряют новый процессинг. Т.е. все было довольно правдоподобно и внушало доверие.Правда оно малось пропало, когда стали спрашивать номер карты, типа она же у Вас с собой. Хорошо что ее при мне не было, а то бы еще купился. Короче, послал я их вежливо, сказал, что мне некогда, а сам пошел в отделение спросить за чем это нужно (благо оно близко было). Там сказали, что это скорее всего мошенники, но судя по номеру (городскому) может и ГО.Теперь вижу, что звонившие были хорошо знакомы с изменениями в банке, в т.ч. с процедурой авторизации в новом ИБ (через номер карты), о которой клиентам тогда еще, кажись, не было известно. Т.о. в создании условий (или предпосылок) для мошенничества в определенной мере был виноват банк (которого я до этого считал безопасным).Интересно, скольких клиентов мошенникам удалось кинуть? Ведь реально могли выведать номер карты и пин (или cvv) к ней, а если бы не смогли этим воспользоваться (или на карте не было денег), то могли бы войти в новый ИБ и там поживиться (с текущих и т.д.).