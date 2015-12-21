newbie написав:

VASH написав: Так и висит долг в 1,5 миллиона. Позвонила вчера заведующая отделением №4 (Романова Юлия Владимировна) и сказала, что надо куда то писать... Я ей все изложил подробно, с тех пор она не отвечает ни на мои звонки, ни на письма. Так и висит долг в 1,5 миллиона. Позвонила вчера заведующая отделением №4 (Романова Юлия Владимировна) и сказала, что надо куда то писать... Я ей все изложил подробно, с тех пор она не отвечает ни на мои звонки, ни на письма.

Напишите жалобу в НБУ, попросите прислать проверку (в т.ч. по другим жалобам клиентов). Тогда забегают быстрее.Банковские системы не должны так работать и допускать такие ошибки. Там возможно сбойные транзакции допроводили вручную. Но безконтрольно, т.к. у них сейчас, видимо, еще все сырое и глючит. Это нарушение требований НБУ по операционной деятельности (пусть отвечают за это). Согласно требованиям НБУ в системах должна быть куча контролей и защит, в т.ч. от ошибок пользователей и сбоев систем.Но если Вам таки удалось увести из Форварда по СЭП НБУ лишние 1,5 миллиона в другой Банк (пусть и в результате сбоя), то эти деньги нужно вернуть. Иначе они Вам никогда минус со счета не спишут. Никто ж не возьмет на себя такую сумму. Тут надо как-то сотрудничать с банком (но не с начальником отделения, такой сбой - это уровень Головного офиса или даже Правления), по крайней мере дать согласие на возврат денег из другого банка. При этом можно подчеркивать, что все было по их вине и требовать какую-то компенсацию или сатисфакцию.Излишне выведенное у Вас по любому заберут, но тут главное не допустить того, чтобы они это трактовали так, что Вы у них на эту сумму кредит взяли или допустили несанкционированный овердрафт. По санкциям против Вас это будет гораздо хуже.З.Ы. Пока писал, уже урегулировали. Ну молодцы. Сколько еще нужно подождать, чтобы все устаканилось?