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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3277327832793280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:38

  octopus написав:
  VASH написав:... на мой счет в Укргазбанке (Переказ за довільними реквізитами).
...
В дальнейшем случайно обнаружил, что банк провел списание денег с моего текущего счета по всем отклоненным транзакциям.
А в ИБ Укргазбанка случайно не обнаружили на своем счету лишних полтора лимона? :mrgreen:

Так в этом ущербном банке (Укргазбанк) отродясь не было ИБ. Если бы не более менее приемлемые условия по ОВГЗ, ни когда бы не имел бы с ним дело.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:40

  greenozon написав:
  VASH написав:Считаю причиной происшедшего ущербность новой версии ИБ.


дякую за фото, вражає!
до речі - ІБ має емейл, куди можна писати скарги - як вам ідея написати увесь ваш фактаж туди також?
ну і просіть підтримки в оф-преда.
він якраз з'явився!

Так написал все этим дятлам (мягко говоря) - тишина!
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:49

  newbie написав:
  VASH написав:Так и висит долг в 1,5 миллиона. Позвонила вчера заведующая отделением №4 (Романова Юлия Владимировна) и сказала, что надо куда то писать... Я ей все изложил подробно, с тех пор она не отвечает ни на мои звонки, ни на письма.

Напишите жалобу в НБУ, попросите прислать проверку (в т.ч. по другим жалобам клиентов). Тогда забегают быстрее.

Банковские системы не должны так работать и допускать такие ошибки. Там возможно сбойные транзакции допроводили вручную. Но безконтрольно, т.к. у них сейчас, видимо, еще все сырое и глючит. Это нарушение требований НБУ по операционной деятельности (пусть отвечают за это). Согласно требованиям НБУ в системах должна быть куча контролей и защит, в т.ч. от ошибок пользователей и сбоев систем.

Но если Вам таки удалось увести из Форварда по СЭП НБУ лишние 1,5 миллиона в другой Банк (пусть и в результате сбоя), то эти деньги нужно вернуть. Иначе они Вам никогда минус со счета не спишут. Никто ж не возьмет на себя такую сумму. Тут надо как-то сотрудничать с банком (но не с начальником отделения, такой сбой - это уровень Головного офиса или даже Правления), по крайней мере дать согласие на возврат денег из другого банка. При этом можно подчеркивать, что все было по их вине и требовать какую-то компенсацию или сатисфакцию.

Излишне выведенное у Вас по любому заберут, но тут главное не допустить того, чтобы они это трактовали так, что Вы у них на эту сумму кредит взяли или допустили несанкционированный овердрафт. По санкциям против Вас это будет гораздо хуже.

З.Ы. Пока писал, уже урегулировали. Ну молодцы. Сколько еще нужно подождать, чтобы все устаканилось? :)


Насчет заведующей отделением, при видимом благорасположении к ВИП клиентам, не могу не отметить практически полное незнание тарифов банка по РКО, а чего стоит ее заявления "а вы куда нибудь пишите, или вы сами виноваты".
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:52

  newbie написав:
  unlock написав:телеграмм бот заработал. НО! ИБ показывает одни остатки, телеграмм другие, и ни те ни другие неправильные.

Ну что за пошесть пошла вываливать на клиентов нерабочие продукты и тестировать их на живых людях и их деньгах? Альфа, Универсал, кто там еще? Как только что-то новое, то почти ничего не работает, гвалт, трепка нервов клиентам, "стабилизация" (вылизывание или ловля блох) в течение полугода или года, опускание при этом имиджа банка ниже уровня городской канализации.

Кому это нужно? Чтобы какие-то криворукие и недалекие получили премии за инновации? Или чтобы отмыть деньги, которые на это выделялись? Форвард казался мне стабильным, а его председатель рассудительным. И тут такой аут (это я о последних 3-х неделях, а не 1,5 лямах) :roll:


Не совсем понял о 1.5 миллионах? Тут один мозг которых год выносит всем за 150 гривен.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward
при поповненні картки 'депозитка' СЕПом не приходять смс повідомлення. Так і повинно бути?
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Деньги зашли в Укргазбанк, вряд ли уже успею на сегодняшние торги ОВГЗ. Благодарить банк считаю абсолютно неприемлемым. Жду результатов официального служебного расследования по данному факту, кто и к какой ответственности привлечен. Лично хочу поблагодарить сотрудницу Лесю, она одна делала все возможное.
Полтора суток (именно суток) убито только на это. На грабли наступают один раз.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:33

  VASH написав:Деньги зашли в Укргазбанк, вряд ли уже успею на сегодняшние торги ОВГЗ. Благодарить банк считаю абсолютно неприемлемым. Жду результатов официального служебного расследования по данному факту, кто и к какой ответственности привлечен. Лично хочу поблагодарить сотрудницу Лесю, она одна делала все возможное.
Полтора суток (именно суток) убито только на это. На грабли наступают один раз.

Як з фінмоном? Щось від Вас вимагали?
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