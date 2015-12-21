VASH написав:Насчет заведующей отделением, при видимом благорасположении к ВИП клиентам, не могу не отметить практически полное незнание тарифов банка по РКО, а чего стоит ее заявления "а вы куда нибудь пишите, или вы сами виноваты".
Ну тарифы да, а по инновациям, что от отделений можно хотеть? Не они их инициировали и делали. Но им приходится разгребать их последствия, поскольку формально Вы их клиент.
По тарифам я еще и сам не понял, они изменились или нет в связи с инновациями. Тут были посты, что после новшеств вроде проскакивали комиссии, которых раньше не было. Например, раньше была комиссия за внешние платежи по рекизитам с карточных счетов 4 грн, а с текущего (одного или 2-х из 3-х текущих) ее не было. Но теперь, я так понимаю, карточных счетов 2625 нет и они тоже стали текущими 2620. Не распространили ли под это дело комиссию 4 грн на все текущие счета (которых теперь вроде должно быть аж 4, и к одному из них привязана карта)?
Я до сих пор не вхожу в ИБ чтобы заплатить коммунальные, поскольку мне сказали, что внешние платежи с текущих не работают (в т.ч. сегодня), т.к. не приходят otp. И офпред на мой вопрос об этом (о работоспособности и тарифах не ответил). Так что я еще жду (у моря погоды). А номер телефона мошенников, который я указывал, был неправильным (не на том телефоне посмотрел).
VASH написав:Не совсем понял о 1.5 миллионах? Тут один мозг которых год выносит всем за 150 гривен.
Я не предъявляю Вам претензии. Конечно за такую сумму нужно было кричать и очень громко. Вашей вины в этом я никакой не вижу. Хорошо что все нормально решилось (если решилось).
Просто моя претензия к банку базируется не только на Вашем случае. Я прочитал что здесь писалось за последние недели и ужаснулся, как можно было все так поломать. Сначала решил переждать, но теперь не выдержал, т.к. нужно кое что заплатить.
В Вашем случае может быть виноват не только ИБ, а и АБС (основная банковская система), т.к. ИБ работает в связке с ней. Но на что они перешли, на Барс? Так такая АБС была 20 или 25 лет назад (это был ОДБ первого поколения).
Кто еще из коммерческих банков сейчас работает с такой АБС? Там оракловая платформа (мощная, сложная и дорогая в поддержке). Зачем она такому маленькому банку? Разработчик Юнити-Барс вроде делал какие-то проекты в НБУ, ПФУ и еще где-то. Судя по его сайту там все норм. Но я знаю 2 основные АБС для коммерческих банков - Б2 и Скрудж (+ еще несколько), а про Барс уже и забыл. Зачем они на него перешли, чтобы выделиться? Так ради Бога, если б оно работало. Но почему я тогда не могу коммунальные через ИБ заплатить, должен читать эти ужасы и вспоминать как раньше было хорошо?
newbie написав:сменить в онлайне "просроченный" пин к непросроченной карте только мне были?
Яким макаром?
Звонили с городского, вроде 0443541840. Правильно называли, грили, что Вы же получали нашу смс-ку об изменениях. Вот теперь мы меняем в онлайне пины, срок действия которых закончился.
Я удивился, спросил как он мог закончиться, если срок действия карты не закончился. Они пояснили это тем, что внедряют новый процессинг. Т.е. все было довольно правдоподобно и внушало доверие.
Правда оно малось пропало, когда стали спрашивать номер карты, типа она же у Вас с собой. Хорошо что ее при мне не было, а то бы еще купился. Короче, послал я их вежливо, сказал, что мне некогда, а сам пошел в отделение спросить за чем это нужно (благо оно близко было). Там сказали, что это скорее всего мошенники, но судя по номеру (городскому) может и ГО.
Теперь вижу, что звонившие были хорошо знакомы с изменениями в банке, в т.ч. с процедурой авторизации в новом ИБ (через номер карты), о которой клиентам тогда еще, кажись, не было известно. Т.о. в создании условий (или предпосылок) для мошенничества в определенной мере был виноват банк (которого я до этого считал безопасным).
Интересно, скольких клиентов мошенникам удалось кинуть? Ведь реально могли выведать номер карты и пин (или cvv) к ней, а если бы не смогли этим воспользоваться (или на карте не было денег), то могли бы войти в новый ИБ и там поживиться (с текущих и т.д.).
Моей жене звонили тоже по этому вопросу два дня подряд. Она получила 2 карты одновременно 3 недели назад, как только на новый процессинг перешли. Номер городской, киевский. Пин коды уже были установлены до звонка. Сказали что пин только по одной просрочился, обязательно требовалось наличие этой карты. Но т.к. карты у неё не было — отвяли на второй день. Кстати номер телефона с которого звонили Форварда.
Вкладчик1234 написав:Обнулил счета перед "процессингом", и до сих пор боюсь не то что деньги заносить, а даже региться и входить в ИБ
Так отож. Аналогично. Только я не могу выйти, т.к. у меня там нерасторгаемых депозитов дофига. И живу (кое за что расплачиваюсь) на проценты от них.
Клиентоориентированность, блин. Клиентов туда заманивали стабильность, безопасность и приемлемые проценты. Теперь "с новыми технологиями" этого, похоже, не будет. И такие клиенты, как я (причем похоже не я один), потянутся на выход. Кому это было нужно?
Меня в этом банке интересовали лишь депо и бесплатные платежи наружу (в т.ч. коммунальные). Остальное фуфло было не нужно (в т.ч. карточки), его и в других банках хватало. Решили поменять клиентуру и ввязаться в конкурентную драчку с другими банками? Пожалуйста, но это большие риски. А я теперь на этот банк буду смотреть с большим опасением. И его NPV в моих глазах будет стремиться к 0. Или минус бесконечности
З.Ы. По поводу "процессинга", то поначалу були опасения, не по пути ли Дельты они решили пойти? Или Михи. Или даже Привата. Но к чему эти банки пришли?
Fylhtq написав:Моей жене звонили тоже по этому вопросу два дня подряд. Она получила 2 карты одновременно 3 недели назад, как только на новый процессинг перешли. Номер городской, киевский. Пин коды уже были установлены до звонка. Сказали что пин только по одной просрочился, обязательно требовалось наличие этой карты. Но т.к. карты у неё не было — отвяли на второй день. Кстати номер телефона с которого звонили Форварда.
О как. Ну я посмотрю вечером какой там был номер. Мошенники вроде с городских не работают (т.к. они легко вычисляются). Хотя там, возможно, был какой-то CDMA с городским номером. Но базу телефонов клиентов банка при этих "инновациях" ведь кто-то слил? На месте СБ банка я бы пристально на это посмотрел. Т.к. что это за онлайновые смены пинов, для которых обязательно нужно назвать номер карточки (а может и действующий пин)? Это горе-разрабы Михи до такого додумались? Или кто там у них сейчас?