Чекаєм коментарів шановного офПреда.
Що за дивні дзвінки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:16
Чекаєм коментарів шановного офПреда.
Що за дивні дзвінки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:19
Если ещё и слили базу клиентов - то это вообще "полный процессинг".
А телефонный номер можно подменять в некоторых сервисах IP-телефонии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:34
О, вроде этот. Я еще обратил внимание, что АТС 393 - это не стандартная городская, а коммерческая (типа CDMA или мобильных с городскими номерами).
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:38
Если еще добавить и авторизацию в новом ИБ по чему попало, то ... Хоть не додумались, чтобы и номер телефона можно было поменять. Но в новых "сервисах" наверняка внедрят, как в Привате или еще где-то.
З.Ы. Ого, в гугле (и минфине) этот номер в связи с какими-то агониями упоминается. Кстати, акционные обзвоны, о которых там говорится, часто на аутсорс отдаются. Так что база могла утечь вполне законно. А дальше, как грится, дело техники. Пишут также, что по нему кроме рекламщиков и коллекторов Форварда в последнее время точно звонили мошенники, т.к. кроме номеров карт хотели их срок и cvv/cvc. Печально, однако же.
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