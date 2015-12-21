Додано: Вів 20 лис, 2018 16:19

Если ещё и слили базу клиентов - то это вообще "полный процессинг".

А телефонный номер можно подменять в некоторых сервисах IP-телефонии

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин