Чекаєм коментарів шановного офПреда.
Що за дивні дзвінки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:16
Чекаєм коментарів шановного офПреда.
Що за дивні дзвінки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:19
Если ещё и слили базу клиентов - то это вообще "полный процессинг".
А телефонный номер можно подменять в некоторых сервисах IP-телефонии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:34
О, вроде этот. Я еще обратил внимание, что АТС 393 - это не стандартная городская, а коммерческая (типа CDMA или мобильных с городскими номерами).
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:38
Если еще добавить и авторизацию в новом ИБ по чему попало, то ... Хоть не додумались, чтобы и номер телефона можно было поменять. Но в новых "сервисах" наверняка внедрят, как в Привате или еще где-то.
З.Ы. Ого, в гугле (и минфине) этот номер в связи с какими-то агониями упоминается. Кстати, акционные обзвоны, о которых там говорится, часто на аутсорс отдаются. Так что база могла утечь вполне законно. А дальше, как грится, дело техники. Пишут также, что по нему кроме рекламщиков и коллекторов Форварда в последнее время точно звонили мошенники, т.к. кроме номеров карт хотели их срок и cvv/cvc. Печально, однако же.
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:24
Додано: Вів 20 лис, 2018 20:14
Не аснавная, а автоматизированная, т.к. ОБС - это Одна Бабка Сказала
А если серьезно, то кто еще использует АБС Барс (САБ, ОДБ, Core Banking System или как там еще их называют)?
Кстати, посмотрел на финансовом, мне тоже звонили с 0443930410, поэтому можно вносить его в блеклист.
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:55
Цирк, зашел в ИБ, ни денег, ни счетов, ни размещенных депозитов. Карта заблокирована. ИБ голяк и ничего не позволяет. Одна лишь видимость.
Это получается Дельта №2? Типа что-то как-то работает (для видимости), но своих денег Вы уже не увидите и не получите? Ну тогда завтра буду вызывать полицию в отделение.
Дальше. На основном сайте левый (подставной) сертификат. Браузер ругается и очень не рекомендует с ним работать. Выписан на тестовое мыло битрикса и на каких-то калиниградских чуваков (вот они российские корни).
Юнити-барс (типа наш), ссылками на который облеплен и сайт и ИБ, используется, похоже, для прикрытия, либо же сообщник. По нему были публикации, что он в каких-то мутных делах был замешан. Т.е. не по тому телефону (о котором говорили) нужно искать мошенников, а вот они где.
У меня там, конечно, не 1,5 ляма, как у пользователя VASH, но прилично. И не нарисованного минуса, а реальных денег. Не понимаю, как так можно? Уже б сидели месяц или два в ожидании ФГВ, НБУ или еще кого-то и не открывались. Сейчас же военное время, а банк таки российский, что видно даже невооруженным взглядом, в т.ч. на заглавной странице сайта.
Короче, ждал 3 недели, не заходил, чтобы не расстраиваться. И вот наконец зашел. А там кроме ФИО ничего нет. И счетов у Вас нет и депозитов. И вообще ничего. Лучше б не заходил.
З.Ы. Киберполиция, Вы там по каким словам форумы просматриваете? Мошенничество в банках? А НБУ у нас чем занимается? Он по своей чудесной (и предиктивной) системе Camels не видит, что в банке уже 3 недели нет (или почти нет) операций? Может думает, что клиенты вымерли или им их деньги не нужны?
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