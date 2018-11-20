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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3280328132823283>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:16

  Fylhtq написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Fylhtq написав:Кстати номер телефона с которого звонили Форварда.

Це вже проблемка.

044 393-04-10 8.11 и 9.11 звонили. На оф. сайте другой 044, но гуглится как номер Форварда. Не знаю может офпред прояснит ситуацию...

Чекаєм коментарів шановного офПреда.
Що за дивні дзвінки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:19

Если ещё и слили базу клиентов - то это вообще "полный процессинг".
А телефонный номер можно подменять в некоторых сервисах IP-телефонии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:34

  Fylhtq написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Fylhtq написав:Кстати номер телефона с которого звонили Форварда.

Це вже проблемка.

044 393-04-10 8.11 и 9.11 звонили. На оф. сайте другой 044, но гуглится как номер Форварда. Не знаю может офпред прояснит ситуацию...

О, вроде этот. Я еще обратил внимание, что АТС 393 - это не стандартная городская, а коммерческая (типа CDMA или мобильных с городскими номерами).
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:38

  Вкладчик1234 написав:Если ещё и слили базу клиентов - то это вообще "полный процессинг".
А телефонный номер можно подменять в некоторых сервисах IP-телефонии

Если еще добавить и авторизацию в новом ИБ по чему попало, то ... Хоть не додумались, чтобы и номер телефона можно было поменять. Но в новых "сервисах" наверняка внедрят, как в Привате или еще где-то.

З.Ы. Ого, в гугле (и минфине) этот номер в связи с какими-то агониями упоминается. Кстати, акционные обзвоны, о которых там говорится, часто на аутсорс отдаются. Так что база могла утечь вполне законно. А дальше, как грится, дело техники. Пишут также, что по нему кроме рекламщиков и коллекторов Форварда в последнее время точно звонили мошенники, т.к. кроме номеров карт хотели их срок и cvv/cvc. Печально, однако же.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:24

  newbie написав:АБС (основная банковская система)

Может - "Аснавная Банковская Система" ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:14

  mustbe написав:
  newbie написав:АБС (основная банковская система)

Может - "Аснавная Банковская Система" ?

Не аснавная, а автоматизированная, т.к. ОБС - это Одна Бабка Сказала :)
А если серьезно, то кто еще использует АБС Барс (САБ, ОДБ, Core Banking System или как там еще их называют)?

Кстати, посмотрел на финансовом, мне тоже звонили с 0443930410, поэтому можно вносить его в блеклист.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:55

Цирк, зашел в ИБ, ни денег, ни счетов, ни размещенных депозитов. Карта заблокирована. ИБ голяк и ничего не позволяет. Одна лишь видимость.

Это получается Дельта №2? Типа что-то как-то работает (для видимости), но своих денег Вы уже не увидите и не получите? Ну тогда завтра буду вызывать полицию в отделение.

Дальше. На основном сайте левый (подставной) сертификат. Браузер ругается и очень не рекомендует с ним работать. Выписан на тестовое мыло битрикса и на каких-то калиниградских чуваков (вот они российские корни).

Юнити-барс (типа наш), ссылками на который облеплен и сайт и ИБ, используется, похоже, для прикрытия, либо же сообщник. По нему были публикации, что он в каких-то мутных делах был замешан. Т.е. не по тому телефону (о котором говорили) нужно искать мошенников, а вот они где.

У меня там, конечно, не 1,5 ляма, как у пользователя VASH, но прилично. И не нарисованного минуса, а реальных денег. Не понимаю, как так можно? Уже б сидели месяц или два в ожидании ФГВ, НБУ или еще кого-то и не открывались. Сейчас же военное время, а банк таки российский, что видно даже невооруженным взглядом, в т.ч. на заглавной странице сайта.

Короче, ждал 3 недели, не заходил, чтобы не расстраиваться. И вот наконец зашел. А там кроме ФИО ничего нет. И счетов у Вас нет и депозитов. И вообще ничего. Лучше б не заходил.

З.Ы. Киберполиция, Вы там по каким словам форумы просматриваете? Мошенничество в банках? А НБУ у нас чем занимается? Он по своей чудесной (и предиктивной) системе Camels не видит, что в банке уже 3 недели нет (или почти нет) операций? Может думает, что клиенты вымерли или им их деньги не нужны?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 07:14

  Квесторе_поверніться написав:
  VASH написав:Деньги зашли в Укргазбанк, вряд ли уже успею на сегодняшние торги ОВГЗ. Благодарить банк считаю абсолютно неприемлемым. Жду результатов официального служебного расследования по данному факту, кто и к какой ответственности привлечен. Лично хочу поблагодарить сотрудницу Лесю, она одна делала все возможное.
Полтора суток (именно суток) убито только на это. На грабли наступают один раз.

Як з фінмоном? Щось від Вас вимагали?

Да пока нет, но не исключаю, что банк будет дополнительно инициировать. Но, то такое у меня все есть.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:03

В интернетах пишут

Лондонское подразделение Citibank, трасти евробондов Russian Standard на $545 млн, уведомило кинутых Рустамом Тарико инвесторов, что часть из них планируют в ближайшее время подать иск с требованием изъять залог – 49% акций банка «Русский стандарт».
В качестве тарана у обманутых инвесторов была идея использовать группировку А1.


https://t.me/banksta/3163
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:09

  Вкладчик1234 написав:
Лондонское подразделение Citibank, трасти евробондов Russian Standard на $545 млн, уведомило кинутых Рустамом Тарико инвесторов, что часть из них планируют в ближайшее время подать иск с требованием изъять залог – 49% акций банка «Русский стандарт».
В качестве тарана у обманутых инвесторов была идея использовать группировку А1.


https://t.me/banksta/3163

А що це за контора А1?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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