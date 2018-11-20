RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3280328132823283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:12

  Квесторе_поверніться написав:А що це за контора А1?

Альфа-групп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6573
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4346 раз.
Подякували: 1557 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, добрый день.
Нами получено информация, что действительно сотрудники телемаркетинга звонили некоторым нашим клиентам, уведомляя их о необходимости сменить ПИН-коды по картам посредством IVR. Звонки прослушали и выяснили, что при общении клиенты были дезориентированы в порядке смены/получения нового ПИН-кода. Приносим свои извинения. Звонки прекратились еще 14.11.18. Обращаем внимание, ПИН-коды по картам Forward Bank формируются автоматически IVR.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2668
З нами з: 24.09.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:09

  Support BForward написав:Коллеги, добрый день.
Нами получено информация, что действительно сотрудники телемаркетинга звонили некоторым нашим клиентам, уведомляя их о необходимости сменить ПИН-коды по картам посредством IVR. Звонки прослушали и выяснили, что при общении клиенты были дезориентированы в порядке смены/получения нового ПИН-кода. Приносим свои извинения. Звонки прекратились еще 14.11.18. Обращаем внимание, ПИН-коды по картам Forward Bank формируются автоматически IVR.

Це що за телемаркетинг - структура Фарсу чи стороння контора?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26388
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3280328132823283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9, V2 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1457, 1458, 1459
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14584 2717081
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 12:03
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 6399, 6400, 6401
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64005 7992838
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 11:19
clientage
А-Банк 1 ... 1095, 1096, 1097
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10964 1594677
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 10:35
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.