Альфа-групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:12
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, добрый день.
Нами получено информация, что действительно сотрудники телемаркетинга звонили некоторым нашим клиентам, уведомляя их о необходимости сменить ПИН-коды по картам посредством IVR. Звонки прослушали и выяснили, что при общении клиенты были дезориентированы в порядке смены/получения нового ПИН-кода. Приносим свои извинения. Звонки прекратились еще 14.11.18. Обращаем внимание, ПИН-коды по картам Forward Bank формируются автоматически IVR.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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