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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3280328132823283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:12

  Квесторе_поверніться написав:А що це за контора А1?

Альфа-групп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, добрый день.
Нами получено информация, что действительно сотрудники телемаркетинга звонили некоторым нашим клиентам, уведомляя их о необходимости сменить ПИН-коды по картам посредством IVR. Звонки прослушали и выяснили, что при общении клиенты были дезориентированы в порядке смены/получения нового ПИН-кода. Приносим свои извинения. Звонки прекратились еще 14.11.18. Обращаем внимание, ПИН-коды по картам Forward Bank формируются автоматически IVR.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:09

  Support BForward написав:Коллеги, добрый день.
Нами получено информация, что действительно сотрудники телемаркетинга звонили некоторым нашим клиентам, уведомляя их о необходимости сменить ПИН-коды по картам посредством IVR. Звонки прослушали и выяснили, что при общении клиенты были дезориентированы в порядке смены/получения нового ПИН-кода. Приносим свои извинения. Звонки прекратились еще 14.11.18. Обращаем внимание, ПИН-коды по картам Forward Bank формируются автоматически IVR.

Це що за телемаркетинг - структура Фарсу чи стороння контора?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:23

  newbie написав:Цирк, зашел в ИБ, ни денег, ни счетов, ни размещенных депозитов. Карта заблокирована. ИБ голяк и ничего не позволяет. Одна лишь видимость.

Это получается Дельта №2? Типа что-то как-то работает (для видимости), но своих денег Вы уже не увидите и не получите? Ну тогда завтра буду вызывать полицию в отделение.

Дальше. На основном сайте левый (подставной) сертификат. Браузер ругается и очень не рекомендует с ним работать. Выписан на тестовое мыло битрикса и на каких-то калиниградских чуваков (вот они российские корни).

Юнити-барс (типа наш), ссылками на который облеплен и сайт и ИБ, используется, похоже, для прикрытия, либо же сообщник. По нему были публикации, что он в каких-то мутных делах был замешан. Т.е. не по тому телефону (о котором говорили) нужно искать мошенников, а вот они где.

У меня там, конечно, не 1,5 ляма, как у пользователя VASH, но прилично. И не нарисованного минуса, а реальных денег. Не понимаю, как так можно? Уже б сидели месяц или два в ожидании ФГВ, НБУ или еще кого-то и не открывались. Сейчас же военное время, а банк таки российский, что видно даже невооруженным взглядом, в т.ч. на заглавной странице сайта.

Короче, ждал 3 недели, не заходил, чтобы не расстраиваться. И вот наконец зашел. А там кроме ФИО ничего нет. И счетов у Вас нет и депозитов. И вообще ничего. Лучше б не заходил.

З.Ы. Киберполиция, Вы там по каким словам форумы просматриваете? Мошенничество в банках? А НБУ у нас чем занимается? Он по своей чудесной (и предиктивной) системе Camels не видит, что в банке уже 3 недели нет (или почти нет) операций? Может думает, что клиенты вымерли или им их деньги не нужны?


Добрый день. Напишите, пожалуйста, Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com, либо в ЛС. Мы выясним ситуацию по Вашим счетам и дадим обратную связь.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:25

  Support BForward написав:действительно сотрудники телемаркетинга звонили некоторым нашим клиентам, уведомляя их о необходимости сменить ПИН-коды по картам посредством IVR

Угу. Только ПИН-коды отдельно от карт не устаревают. И вот здесь https://www.telefonnyjdovidnyk.com.ua/nomer/0443930410 08.11.2018 говорилось, что "Теперь с этого номера звонят и хотят активировать карту, просят номер карты, срок действия, CVС2 / CVV2.".

Поверю в Ваши сказки, только если предоставите аудиозаписи разговоров из которых будет понятно, что склоняли именно к смене пинов через IVR. Т.к. мне и другим людям так не показалось.

В моем случае речь шла о заблокированной карте, срок действия которой закончится через год, и которой я никогда не пользовался. Откуда (с чего бы это) такая трогательная забота банка о ее ПИНе? Где и как она могла быть скомпрометирована, зачем было менять ее пин?

Этому нужно разумное и правдоподобное объяснение т.к. смена процессинга - это негодное и нелогичное объяснение. Вы же не будет утверждать, что таким образом поменяли ПИНы по всем картам всех клиентов Вашего банка? И смена пинов - это не задача телемаркетинга (рекламщиков и коллекторов).

Кроме этого у меня к Вам гораздо более важный вопрос. 3 недели недоступности средств и бутафорский новый ИБ, который не позволяет клиентам не только распорядиться своими средствами, но даже и увидеть их (как, например, мне) - это как называется? По-моему, неплатежеспособность.

А намеки на то, что так будет продолжаться еще минимум полгода (до середины 2019) - это что? Мы ведь такое уже проходили в Дельте. Только там прикрывались процессингом, а у Вас ИБ + процессингом, при том, что Ваш новый ИБ - это полный 0. Не вижу никаких отличий от Дельты, которая была Вашим учеником (вернее не Вашим, а БРС), Лагун признавал это. Но теперь и учитель пошел по стопам ученика?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:41

Кстати, не надо рассказывать сказки о том, что пин-коды формирует IVR. Их формирует специальный защищенный модуль в процессинге. По требованиям МПС они должны хранится и обрабатываться только в шифрованном виде.

IVR озвучивает их (при этом в определенной мере рассекречивая и нарушая требования МПС), но то таке. Если сейчас ПИНами занимаются телемаркетинги, то я не удивлюсь, если их в открытом (незащищенном) виде будут рассылать по почте (в т.ч. по e-mail). В СМС-ках же уже рассылают, а потом удивляются, откуда берется мошенничество? При этом всегда приходят к выводу, что клиент виноват, разгласил, не сохранил секретность. Телемаркетинги, блин. Спецы по процессинговой и карточной безопасности. Даже сертификаты на сервера не умеют ставить :(
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:51

  newbie написав:
  Support BForward написав:действительно сотрудники телемаркетинга звонили некоторым нашим клиентам, уведомляя их о необходимости сменить ПИН-коды по картам посредством IVR

Угу. Только ПИН-коды отдельно от карт не устаревают. И вот здесь https://www.telefonnyjdovidnyk.com.ua/nomer/0443930410 08.11.2018 говорилось, что "Теперь с этого номера звонят и хотят активировать карту, просят номер карты, срок действия, CVС2 / CVV2.".

Поверю в Ваши сказки, только если предоставите аудиозаписи разговоров из которых будет понятно, что склоняли именно к смене пинов через IVR. Т.к. мне и другим людям так не показалось.

В моем случае речь шла о заблокированной карте, срок действия которой закончится через год, и которой я никогда не пользовался. Откуда (с чего бы это) такая трогательная забота банка о ее ПИНе? Где и как она могла быть скомпрометирована, зачем было менять ее пин?

Этому нужно разумное и правдоподобное объяснение т.к. смена процессинга - это негодное и нелогичное объяснение. Вы же не будет утверждать, что таким образом поменяли ПИНы по всем картам всех клиентов Вашего банка? И смена пинов - это не задача телемаркетинга (рекламщиков и коллекторов).

Кроме этого у меня к Вам гораздо более важный вопрос. 3 недели недоступности средств и бутафорский новый ИБ, который не позволяет клиентам не только распорядиться своими средствами, но даже и увидеть их (как, например, мне) - это как называется? По-моему, неплатежеспособность.

А намеки на то, что так будет продолжаться еще минимум полгода (до середины 2019) - это что? Мы ведь такое уже проходили в Дельте. Только там прикрывались процессингом, а у Вас ИБ + процессингом, при том, что Ваш новый ИБ - это полный 0. Не вижу никаких отличий от Дельты, которая была Вашим учеником (вернее не Вашим, а БРС), Лагун признавал это. Но теперь и учитель пошел по стопам ученика?


Уважаемый, newbie. Мы готовы предоставить Вам (а также другим нашим клиентам, которым звонили сотрудники) запись разговора с сотрудником Банка. Прошу Вас идентифицировать себя, напишите Ваш номер телефона в ЛС, либо на abutenko@forward-bank.com, мы пригласим Вас на личную встречу в Банк для прослушивания звонка, а также проверим ситуацию по Вашей карте.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:59

Support BForward

Вчера вечером в обращении на горячку я идентифицировал себя. Через 15 мин буду в отделении на Спасской 6. Там можно и предоставить запись.

Если мне не отдадут мои деньги с текущего, вызову полицию, опыт (по Дельте) имеется. Кстати ИБ у Вас вообще лег или выключили? Я все таки надеялся хоть что-то там увидеть (пусть и на второй день). Ну типа он только в рабочее время работает и показыввает актуальную инфу :roll:

З.Ы. Карты меня не интересуют. В Вашем банке я работаю только с текущими счетами и депо. Ну и, естественно, только через ИБ.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:12

  newbie написав:Support BForward

Вчера вечером в обращении на горячку я идентифицировал себя. Через 15 мин буду в отделении на Спасской 6. Там можно и предоставить запись.

Если мне не отдадут мои деньги с текущего, вызову полицию, опыт (по Дельте) имеется. Кстати ИБ у Вас вообще лег или выключили? Я все таки надеялся хоть что-то там увидеть (пусть и на второй день). Ну типа он только в рабочее время работает и показыввает актуальную инфу :roll:

З.Ы. Карты меня не интересуют. В Вашем банке я работаю только с текущими счетами и депо. Ну и, естественно, только через ИБ.


Мы предоставим Вам запись при личной встрече на Саксаганского, 105.
Идентифицируйте себя, пожалуйста, напишите Ваш номер телефона, либо ФИО на abutenko@forward-bank.com
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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