newbie написав:

Цирк, зашел в ИБ, ни денег, ни счетов, ни размещенных депозитов. Карта заблокирована. ИБ голяк и ничего не позволяет. Одна лишь видимость.Это получается Дельта №2? Типа что-то как-то работает (для видимости), но своих денег Вы уже не увидите и не получите? Ну тогда завтра буду вызывать полицию в отделение.Дальше. На основном сайте левый (подставной) сертификат. Браузер ругается и очень не рекомендует с ним работать. Выписан на тестовое мыло битрикса и на каких-то калиниградских чуваков (вот они российские корни).Юнити-барс (типа наш), ссылками на который облеплен и сайт и ИБ, используется, похоже, для прикрытия, либо же сообщник. По нему были публикации, что он в каких-то мутных делах был замешан. Т.е. не по тому телефону (о котором говорили) нужно искать мошенников, а вот они где.У меня там, конечно, не 1,5 ляма, как у пользователя VASH, но прилично. И не нарисованного минуса, а реальных денег. Не понимаю, как так можно? Уже б сидели месяц или два в ожидании ФГВ, НБУ или еще кого-то и не открывались. Сейчас же военное время, а банк таки российский, что видно даже невооруженным взглядом, в т.ч. на заглавной странице сайта.Короче, ждал 3 недели, не заходил, чтобы не расстраиваться. И вот наконец зашел. А там кроме ФИО ничего нет. И счетов у Вас нет и депозитов. И вообще ничего. Лучше б не заходил.З.Ы. Киберполиция, Вы там по каким словам форумы просматриваете? Мошенничество в банках? А НБУ у нас чем занимается? Он по своей чудесной (и предиктивной) системе Camels не видит, что в банке уже 3 недели нет (или почти нет) операций? Может думает, что клиенты вымерли или им их деньги не нужны?