RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3281328232833284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:17

  unlock написав:А переводы в ИБ не работают - это временно, или работали они раньше по ошибке для того, чтобы все поверили, что хоть что-то работает? ИБ вообще будут доделывать хотя бы до функционала, который был до нового процессинга? Ибо то что есть сейчас, у меня команда из двух джунов за 3 дня слепит и при этом без ошибок, а за месяц это уже коммерческий продукт будет.

Я так понимаю, что отныне суммы более 14999 между своими счетами не ходят в принципе.
Но иногда и меньшие суммы тоже
Stringer
 
Повідомлень: 8393
З нами з: 23.01.13
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:20

Stringer у меня 300 грн не переводится.
panatar.com
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2705
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:47

  unlock написав:А переводы в ИБ не работают - это временно, или работали они раньше по ошибке для того, чтобы все поверили, что хоть что-то работает? ИБ вообще будут доделывать хотя бы до функционала, который был до нового процессинга? Ибо то что есть сейчас, у меня команда из двух джунов за 3 дня слепит и при этом без ошибок, а за месяц это уже коммерческий продукт будет.

Добрый день. Напишите Ваш номер телефона, пожалуйста, на abutenko@forward-bank.com, либо в ЛС. Проверим инфо, перезвоним и проконсультируем.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2672
З нами з: 24.09.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:49

Был в отделении. Там все нормально, системы работают, люди кредиты берут (был 1 клиент), депозиты массово не забирают. Да и как их заберешь, если они нерасторгаемые? Забирал свободные деньги с текущего только я, все отдали без вопросов и проблем. Т.о. сравнение с Дельтой пока неуместно, беру свои слова назад.

Обслужили комфортно и компетентно, дали все необходимые документы (выписки, договора). Работники отделения не знают, почему клиентские системы не работают, переживают из-за этого, т.о. на имидж банка они работают гораздо лучше, чем ГО. Бизнес-подразделения и ГО Форварда - это к Вам замечание, т.е. к тем, кто затеял эти измеения, а отдуваться за Вас приходится отделениям.

На Жилянскую для прослушивания записей не поеду, т.к. проблемы Форварда меня больше не интересуют (зачем расстраиваться?). Даже если его клиентские системы будут полгода (или более) не работать. Я забрал все, что мог забрать и теперь это уже не мои проблемы.

Имхо, если кому-то в банке это интересно, так изменения (разработки, новшества) лучше не делать, т.к. можно нарваться на неприятности (клиенты могут проголосовать ногами). Пока что Форварду (его отделениям) зачет, ликвидность и платежеспособность есть. Его ГО и бизнесам нужно получше заниматься CRM (Client Relаtionship Management). Разрабам и тем, кто им платит деньги, как бы незачет, т.к. за что тут может быть зачет? :shock:

Банку и его клиентам успехов.
newbie
 
Повідомлень: 5822
З нами з: 22.06.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3281328232833284
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abc111, BBC, Ferlakur, Investor_K, jay2004, kostya77, ralf, vitaliy1111, zoawlhxc і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1458, 1459, 1460
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14596 2718615
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 15:08
abc111
Альфа-Банк 1 ... 6400, 6401, 6402
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64013 7993411
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 14:40
lel
А-Банк 1 ... 1095, 1096, 1097
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10966 1594973
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 14:28
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21379)
21.11.2018 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.