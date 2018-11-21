Додано: Сер 21 лис, 2018 14:49

Был в отделении. Там все нормально, системы работают, люди кредиты берут (был 1 клиент), депозиты массово не забирают. Да и как их заберешь, если они нерасторгаемые? Забирал свободные деньги с текущего только я, все отдали без вопросов и проблем. Т.о. сравнение с Дельтой пока неуместно, беру свои слова назад.Обслужили комфортно и компетентно, дали все необходимые документы (выписки, договора). Работники отделения не знают, почему клиентские системы не работают, переживают из-за этого, т.о. на имидж банка они работают гораздо лучше, чем ГО. Бизнес-подразделения и ГО Форварда - это к Вам замечание, т.е. к тем, кто затеял эти измеения, а отдуваться за Вас приходится отделениям.На Жилянскую для прослушивания записей не поеду, т.к. проблемы Форварда меня больше не интересуют (зачем расстраиваться?). Даже если его клиентские системы будут полгода (или более) не работать. Я забрал все, что мог забрать и теперь это уже не мои проблемы.Имхо, если кому-то в банке это интересно, так изменения (разработки, новшества) лучше не делать, т.к. можно нарваться на неприятности (клиенты могут проголосовать ногами). Пока что Форварду (его отделениям) зачет, ликвидность и платежеспособность есть. Его ГО и бизнесам нужно получше заниматься CRM (Client Relаtionship Management). Разрабам и тем, кто им платит деньги, как бы незачет, т.к. за что тут может быть зачет?Банку и его клиентам успехов.