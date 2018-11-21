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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:17
unlock написав:
А переводы в ИБ не работают - это временно, или работали они раньше по ошибке для того, чтобы все поверили, что хоть что-то работает? ИБ вообще будут доделывать хотя бы до функционала, который был до нового процессинга? Ибо то что есть сейчас, у меня команда из двух джунов за 3 дня слепит и при этом без ошибок, а за месяц это уже коммерческий продукт будет.
Я так понимаю, что отныне суммы более 14999 между своими счетами не ходят в принципе.
Но иногда и меньшие суммы тоже
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:20
Stringer у меня 300 грн не переводится.
panatar.com
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unlock
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:47
unlock написав:
А переводы в ИБ не работают - это временно, или работали они раньше по ошибке для того, чтобы все поверили, что хоть что-то работает? ИБ вообще будут доделывать хотя бы до функционала, который был до нового процессинга? Ибо то что есть сейчас, у меня команда из двух джунов за 3 дня слепит и при этом без ошибок, а за месяц это уже коммерческий продукт будет.
Добрый день. Напишите Ваш номер телефона, пожалуйста, на abutenko@forward-bank.com
, либо в ЛС. Проверим инфо, перезвоним и проконсультируем.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:49
Был в отделении. Там все нормально, системы работают, люди кредиты берут (был 1 клиент), депозиты массово не забирают. Да и как их заберешь, если они нерасторгаемые? Забирал свободные деньги с текущего только я, все отдали без вопросов и проблем. Т.о. сравнение с Дельтой пока неуместно, беру свои слова назад.
Обслужили комфортно и компетентно, дали все необходимые документы (выписки, договора). Работники отделения не знают, почему клиентские системы не работают, переживают из-за этого, т.о. на имидж банка они работают гораздо лучше, чем ГО. Бизнес-подразделения и ГО Форварда - это к Вам замечание, т.е. к тем, кто затеял эти изменения, а отдуваться за Вас приходится отделениям.
На Жилянскую для прослушивания записей не поеду, т.к. проблемы Форварда меня больше не интересуют (зачем расстраиваться?), даже если его клиентские системы будут полгода (или более) не работать. Я забрал все, что мог забрать, и теперь это уже не мои проблемы.
Имхо, если кому-то в банке это интересно, так изменения (разработки, новшества) лучше не делать, т.к. можно нарваться на неприятности (клиенты могут проголосовать ногами). Пока что Форварду (его отделениям) зачет, ликвидность и платежеспособность есть. Его ГО и бизнесам нужно получше заниматься CRM (Client Relаtionship Management). Разрабам и тем, кто им платит деньги, как бы незачет, т.к. за что тут может быть зачет?
Банку и его клиентам успехов.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:57
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Благодарим за отзыв.
Аудиозапись Вашего разговора с сотрудником Банка мы уже нашли и приглашаем Вас прослушать вместе на Саксаганского. Когда Вам удобно позвонить, чтобы обговорить дату встречи?
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
-
Support BForward
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 2673
- З нами з: 24.09.12
- Подякував: 66 раз.
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