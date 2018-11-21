Додано: Сер 21 лис, 2018 18:45

Support BForward написав:

Аудиозапись Вашего разговора с сотрудником Банка мы уже нашли и приглашаем Вас прослушать вместе на Саксаганского. Когда Вам удобно позвонить, чтобы обговорить дату встречи? Аудиозапись Вашего разговора с сотрудником Банка мы уже нашли и приглашаем Вас прослушать вместе на Саксаганского. Когда Вам удобно позвонить, чтобы обговорить дату встречи?

Зачем? Мне это уже неинтересно. Я хорошо помню этот разговор, который я прекратил, когда стали интересоваться номером карты. Что там они хотели дальше выведать, я не знаю, но другие клиенты сообщали, что интересовались сроком действия карты и cvc/cvv. Я Вам предлагал предоставить записи, подтверждающие, что такого не было и людей всего лишь хотели перенаправить на IVR. Но Вы этого, вероятно, не можете предоставить. Кстати, надеюсь, что на Ваших записях не записано, как робот диктует ПИН?Кроме того, мне осталось непонятным, зачем я должен был называть номер карты работнику банка, который его итак должен знать, поскольку эта карта у меня одна. Непонятно так же, почему банк заинтересовала моя заблокированная карта, которой я никогда не пользовался, и как на ней мог просрочиться ПИН? Такого ведь не бывает. Кроме того, почему обзванивали выборочно (только некоторых)? Короче вопросов много, а ответов нет. Прослушивание записи разговора со мной их не даст.Если же перед этим имела место компрометация пинов, то так и говорите. Или, если она была, а Вы об этом не хотите говорить, то вызывайте клиентов и без объяснений выдавайте новые карты. Банк имеет на это право, т.к. номер карты и ее остальные реквизиты, тоже могли скомпрометироваться. В таком случае не нужно было ссылаться на смс-ку о смене процессинга, т.к. в ней ни о какой необходимости смены пинов, которые по непонятной причине "просрочились", не говорилось, тем более, что необходимость их смены после 14.11.2018 почему-то исчезла.Скриншоты экрана с отсутствием счетов и денег (если это повторится) я пришлю.