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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:17
unlock написав:
А переводы в ИБ не работают - это временно, или работали они раньше по ошибке для того, чтобы все поверили, что хоть что-то работает? ИБ вообще будут доделывать хотя бы до функционала, который был до нового процессинга? Ибо то что есть сейчас, у меня команда из двух джунов за 3 дня слепит и при этом без ошибок, а за месяц это уже коммерческий продукт будет.
Я так понимаю, что отныне суммы более 14999 между своими счетами не ходят в принципе.
Но иногда и меньшие суммы тоже
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:20
Stringer у меня 300 грн не переводится.
panatar.com
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unlock
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:47
unlock написав:
А переводы в ИБ не работают - это временно, или работали они раньше по ошибке для того, чтобы все поверили, что хоть что-то работает? ИБ вообще будут доделывать хотя бы до функционала, который был до нового процессинга? Ибо то что есть сейчас, у меня команда из двух джунов за 3 дня слепит и при этом без ошибок, а за месяц это уже коммерческий продукт будет.
Добрый день. Напишите Ваш номер телефона, пожалуйста, на abutenko@forward-bank.com
, либо в ЛС. Проверим инфо, перезвоним и проконсультируем.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:49
Был в отделении. Там все нормально, системы работают, люди кредиты берут (был 1 клиент), депозиты массово не забирают. Да и как их заберешь, если они нерасторгаемые? Забирал свободные деньги с текущего только я, все отдали без вопросов и проблем. Т.о. сравнение с Дельтой пока неуместно, беру свои слова назад.
Обслужили комфортно и компетентно, дали все необходимые документы (выписки, договора). Работники отделения не знают, почему клиентские системы не работают, переживают из-за этого, т.о. на имидж банка они работают гораздо лучше, чем ГО. Бизнес-подразделения и ГО Форварда - это к Вам замечание, т.е. к тем, кто затеял эти изменения, а отдуваться за Вас приходится отделениям.
На Саксаганского для прослушивания записей не поеду, т.к. проблемы Форварда меня больше не интересуют (зачем расстраиваться?), даже если его клиентские системы будут полгода (или более) не работать. Я забрал все, что мог забрать, и теперь это уже не мои проблемы.
Имхо, если кому-то в банке это интересно, так изменения (разработки, новшества) лучше не делать, т.к. можно нарваться на неприятности (клиенты могут проголосовать ногами). Пока что Форварду (его отделениям) зачет, ликвидность и платежеспособность есть. Его ГО и бизнесам нужно получше заниматься CRM (Client Relаtionship Management). Разрабам и тем, кто им платит деньги, как бы незачет, т.к. за что тут может быть зачет?
Банку и его клиентам успехов.
Востаннє редагувалось newbie
в Сер 21 лис, 2018 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:57
newbie
Благодарим за отзыв.
Аудиозапись Вашего разговора с сотрудником Банка мы уже нашли и приглашаем Вас прослушать вместе на Саксаганского. Когда Вам удобно позвонить, чтобы обговорить дату встречи?
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:08
Stringer написав: unlock написав:
А переводы в ИБ не работают - это временно, или работали они раньше по ошибке для того, чтобы все поверили, что хоть что-то работает? ИБ вообще будут доделывать хотя бы до функционала, который был до нового процессинга? Ибо то что есть сейчас, у меня команда из двух джунов за 3 дня слепит и при этом без ошибок, а за месяц это уже коммерческий продукт будет.
Я так понимаю, что отныне суммы более 14999 между своими счетами не ходят в принципе.
Но иногда и меньшие суммы тоже
19.11.18 перевел 225000 гривен на свой счет в другом банке, хотя и с большими проблемами. Если интересно см. выше.
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VASH
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:12
У меня перевелось 300 грн. между счетами. Я счастлив(без сарказма), что-то фиксят, как-то реагируют.
panatar.com
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unlock
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:13
Сегодня полученные проценты до 2 тыс. грн утром отправил через банкинг, дошли в тас за полтора часа
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Інкогніто
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:20
Support BForward, розтлумачте що з переказами всеседині банку на свої рахунки і рахунки 3 особи?
Як діяти імяреку щоб 3 особа могла отримати переказ від 1 особи і відкрити аХційний вклад. Погано що ніззя в ІБ.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:45
Support BForward написав:
Аудиозапись Вашего разговора с сотрудником Банка мы уже нашли и приглашаем Вас прослушать вместе на Саксаганского. Когда Вам удобно позвонить, чтобы обговорить дату встречи?
Зачем? Мне это уже неинтересно. Я хорошо помню этот разговор, который я прекратил, когда стали интересоваться номером карты. Что там они хотели дальше выведать, я не знаю, но другие клиенты сообщали, что интересовались сроком действия карты и cvc/cvv. Я Вам предлагал предоставить записи, подтверждающие, что такого не было и людей всего лишь хотели перенаправить на IVR. Но Вы этого, вероятно, не можете предоставить. Кстати, надеюсь, что на Ваших записях не записано, как робот диктует ПИН?
Кроме того, мне осталось непонятным, зачем я должен был называть номер карты работнику банка, который его итак должен знать, поскольку эта карта у меня одна. Непонятно так же, почему банк заинтересовала моя заблокированная карта, которой я никогда не пользовался, и как на ней мог просрочиться ПИН? Такого ведь не бывает. Кроме того, почему обзванивали выборочно (только некоторых)? Короче вопросов много, а ответов нет. Прослушивание записи разговора со мной их не даст.
Если же перед этим имела место компрометация пинов, то так и говорите. Или, если она была, а Вы об этом не хотите говорить, то вызывайте клиентов и без объяснений выдавайте новые карты. Банк имеет на это право, т.к. номер карты и ее остальные реквизиты, тоже могли скомпрометироваться. В таком случае не нужно было ссылаться на смс-ку о смене процессинга, т.к. в ней ни о какой необходимости смены пинов, которые по непонятной причине "просрочились", не говорилось, тем более, что необходимость их смены после 14.11.2018 почему-то исчезла.
Скриншоты экрана с отсутствием счетов и денег (если это повторится) я пришлю.
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