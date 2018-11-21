unlock написав:А переводы в ИБ не работают - это временно, или работали они раньше по ошибке для того, чтобы все поверили, что хоть что-то работает? ИБ вообще будут доделывать хотя бы до функционала, который был до нового процессинга? Ибо то что есть сейчас, у меня команда из двух джунов за 3 дня слепит и при этом без ошибок, а за месяц это уже коммерческий продукт будет.
Я так понимаю, что отныне суммы более 14999 между своими счетами не ходят в принципе. Но иногда и меньшие суммы тоже
19.11.18 перевел 225000 гривен на свой счет в другом банке, хотя и с большими проблемами. Если интересно см. выше.
Я ещё две недели писал - внешка идёт нормально на любые суммы, а между своими проблемы
Форвард, исправьте наконец хоть самые большие глюки!!! Ну как такое может быть?: в 3 меню ИБ и Телеграме показывает разные остатки на Депозитке и кредитке. 4 разные версии цифр..... Оставлял и в коле заявку и писал оф преду.... Заявка неделю назад принята, а воз и ныне там.... А потом удивляются почему идет постоянный отток денег из банка....
Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу на те, що почастішали випадки зловмисних дій зі сторони шахраїв, які телефонують або пишуть у фейковому чат-боті Telegram клієнтам банку від імені Forward Bank змушуючи їх повідомити PIN-код та/або CVV код карток.
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