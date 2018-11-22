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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3283328432853286>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:33

  VASH написав:
  Stringer написав:
  unlock написав:А переводы в ИБ не работают - это временно, или работали они раньше по ошибке для того, чтобы все поверили, что хоть что-то работает? ИБ вообще будут доделывать хотя бы до функционала, который был до нового процессинга? Ибо то что есть сейчас, у меня команда из двух джунов за 3 дня слепит и при этом без ошибок, а за месяц это уже коммерческий продукт будет.

Я так понимаю, что отныне суммы более 14999 между своими счетами не ходят в принципе.
Но иногда и меньшие суммы тоже

19.11.18 перевел 225000 гривен на свой счет в другом банке, хотя и с большими проблемами. Если интересно см. выше.

Я ещё две недели писал - внешка идёт нормально на любые суммы, а между своими проблемы
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:09

  Stringer написав:
  VASH написав:
  Stringer написав:Я так понимаю, что отныне суммы более 14999 между своими счетами не ходят в принципе.
Но иногда и меньшие суммы тоже

19.11.18 перевел 225000 гривен на свой счет в другом банке, хотя и с большими проблемами. Если интересно см. выше.

Я ещё две недели писал - внешка идёт нормально на любые суммы, а между своими проблемы

Никуда она (внешка) нормально не идет. 16 ноября внешний перевод прошел, а сейчас - шиш! Может, какие-то минимальные суммы пропускает, но точно не любые.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:19

Форвард, исправьте наконец хоть самые большие глюки!!!
Ну как такое может быть?: в 3 меню ИБ и Телеграме показывает разные остатки на Депозитке и кредитке. 4 разные версии цифр.....
Оставлял и в коле заявку и писал оф преду.... Заявка неделю назад принята, а воз и ныне там....
А потом удивляются почему идет постоянный отток денег из банка....
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:54

Хто знає, кешбек по Авторській Голд ще діє? Не можу дозвонитись в колцентр.
Сергій
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:26

  Sergion написав:А потом удивляются почему идет постоянный отток денег из банка....

Диверсия? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:27

Шановні клієнти!
Звертаємо Вашу увагу на те, що почастішали випадки зловмисних дій зі сторони шахраїв, які телефонують або пишуть у фейковому чат-боті Telegram клієнтам банку від імені Forward Bank змушуючи їх повідомити PIN-код та/або CVV код карток.


Повідомляємо Вам, що співробітники Forward Bank ніколи не просять називати PIN та CVV коди. Ці дані є суворо конфіденційними.


Нагадуємо, що PIN-коди по картках Forward Bank формуються автоматично IVR. Нікому за жодних обставин не розголошуйте його, навіть співробітникам Forward Bank.

http://forward-bank.com/press-center/pu ... -shakhra-/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:30

ИБ сейчас работает?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:15

newbie

успішно зайшов в ІБ,
походив по секціях, поглядів виписки - все на місці.
Win10/Chrome v70
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:42

  Сергій написав:Хто знає, кешбек по Авторській Голд ще діє? Не можу дозвонитись в колцентр.

Сергіє, доброго дня.
За який період Вам не нарахований кешбек? Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону на abutenko@forward-bank.com/або в ПП, з'ясуємо та надамо зворотній зв'язок.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

На горячке сказали платежи на выход не работают. До обеда работать не будут. Внутри пробовал между текущим и картой перевести 100 грн - не проходит.
Інкогніто
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