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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3283328432853286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:16

  Інкогніто написав:На горячке сказали платежи на выход не работают. До обеда работать не будут. Внутри пробовал между текущим и картой перевести 100 грн - не проходит.

Угробили банк окончательно
Stringer
 
Повідомлень: 8417
З нами з: 23.01.13
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
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  #<1 ... 3283328432853286
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