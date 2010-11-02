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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:16
Інкогніто написав:
На горячке сказали платежи на выход не работают. До обеда работать не будут. Внутри пробовал между текущим и картой перевести 100 грн - не проходит.
Угробили банк окончательно
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:16
Отправленные утром с текущего 100 грн быстро дошли в тасю, упросил - отдали утром по предзаказу 150 тыс, хотя говорили поле 14:00
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Інкогніто
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:01
Інкогніто
, отправили 100 грн, а получили 150 тыс? Я тоже так хочу
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:03
newbie написав:Інкогніто
, отправили 100 грн, а получили 150 тыс? Я тоже так хочу
Там вже було 149900.
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