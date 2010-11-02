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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3283328432853286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:16

  Інкогніто написав:На горячке сказали платежи на выход не работают. До обеда работать не будут. Внутри пробовал между текущим и картой перевести 100 грн - не проходит.

Угробили банк окончательно
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Повідомлень: 8426
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Отправленные утром с текущего 100 грн быстро дошли в тасю, упросил - отдали утром по предзаказу 150 тыс, хотя говорили поле 14:00
Інкогніто
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Повідомлень: 1126
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Подякував: 115 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:01

Інкогніто, отправили 100 грн, а получили 150 тыс? Я тоже так хочу :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:03

  newbie написав:Інкогніто, отправили 100 грн, а получили 150 тыс? Я тоже так хочу :)

Там вже було 149900. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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