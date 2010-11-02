|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:16
Інкогніто написав:
На горячке сказали платежи на выход не работают. До обеда работать не будут. Внутри пробовал между текущим и картой перевести 100 грн - не проходит.
Угробили банк окончательно
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8427
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 1160 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:16
Отправленные утром с текущего 100 грн быстро дошли в тасю, упросил - отдали утром по предзаказу 150 тыс, хотя говорили поле 14:00
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:01
Інкогніто
, отправили 100 грн, а получили 150 тыс? Я тоже так хочу
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 5830
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:03
newbie написав:Інкогніто
, отправили 100 грн, а получили 150 тыс? Я тоже так хочу
Там вже було 149900.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26440
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:27
Sergion написав:
Форвард, исправьте наконец хоть самые большие глюки!!!
Ну как такое может быть?: в 3 меню ИБ и Телеграме показывает разные остатки на Депозитке и кредитке. 4 разные версии цифр.....
Оставлял и в коле заявку и писал оф преду.... Заявка неделю назад принята, а воз и ныне там....
А потом удивляются почему идет постоянный отток денег из банка....
Добрый день. Напишите Ваш номер телефона, либо ФИО в ЛС, пожалуйста.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
-
Support BForward
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2675
- З нами з: 24.09.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|64100
|8001317
|
|
|4149
|569945
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|14725
|2734400
|
|