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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3283328432853286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:16

  Інкогніто написав:На горячке сказали платежи на выход не работают. До обеда работать не будут. Внутри пробовал между текущим и картой перевести 100 грн - не проходит.

Угробили банк окончательно
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Отправленные утром с текущего 100 грн быстро дошли в тасю, упросил - отдали утром по предзаказу 150 тыс, хотя говорили поле 14:00
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:01

Інкогніто, отправили 100 грн, а получили 150 тыс? Я тоже так хочу :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:03

  newbie написав:Інкогніто, отправили 100 грн, а получили 150 тыс? Я тоже так хочу :)

Там вже було 149900. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:27

  Sergion написав:Форвард, исправьте наконец хоть самые большие глюки!!!
Ну как такое может быть?: в 3 меню ИБ и Телеграме показывает разные остатки на Депозитке и кредитке. 4 разные версии цифр.....
Оставлял и в коле заявку и писал оф преду.... Заявка неделю назад принята, а воз и ныне там....
А потом удивляются почему идет постоянный отток денег из банка....

Добрый день. Напишите Ваш номер телефона, либо ФИО в ЛС, пожалуйста.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:21

Support BForward
Скажите пожалуйста : номер телефона +380443930410 принадлежит банку или это мошенники звонят по 3 - 4 раза в день ?
По базе телефонных номеров вроде бы указан номер за банком Форвард .
На горячую линию дозвониться не возможно !
ALEX66
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:03

  ALEX66 написав:номер телефона +380443930410 принадлежит банку?
С этого телефона мне ранее звонили из службы поддержки Форварда. Еще с +380443909595 (сегодня).
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:58

  ALEX66 написав:Support BForward
Скажите пожалуйста : номер телефона +380443930410 принадлежит банку или это мошенники звонят по 3 - 4 раза в день ?
По базе телефонных номеров вроде бы указан номер за банком Форвард .
На горячую линию дозвониться не возможно !

Чого звонять...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26456
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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  #<1 ... 3283328432853286
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