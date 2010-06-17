Угробили банк окончательно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:16
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Отправленные утром с текущего 100 грн быстро дошли в тасю, упросил - отдали утром по предзаказу 150 тыс, хотя говорили поле 14:00
Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:03
Там вже було 149900.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:27
Добрый день. Напишите Ваш номер телефона, либо ФИО в ЛС, пожалуйста.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:21
Support BForward
Скажите пожалуйста : номер телефона +380443930410 принадлежит банку или это мошенники звонят по 3 - 4 раза в день ?
По базе телефонных номеров вроде бы указан номер за банком Форвард .
На горячую линию дозвониться не возможно !
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:03
С этого телефона мне ранее звонили из службы поддержки Форварда. Еще с +380443909595 (сегодня).
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:58
Чого звонять...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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