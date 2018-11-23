ALEX66 написав:номер телефона +380443930410 принадлежит банку?
С этого телефона мне ранее звонили из службы поддержки Форварда. Еще с +380443909595 (сегодня).
Спасибо ! Теперь понятно , что звонки из банка . Осталось выяснить , что они хотят . Этот номер телефона у меня в черном списке , поэтому просто получаю информацию о входящем звонке .
Стандартно...хочуть або щоб їм занесли під певний прОцент або взяли під більший прОцент...мабуть. За те дадуть Сосну...на дрова...буде чим ...палити в хаті.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:За те дадуть Сосну...на дрова...буде чим ...палити в хаті.
Отапливаться горящей пластмассой? Да Вы тот еще гурман!
Якою пласмасою...за 150000 грн можуть Сосну на півкуба дров видати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.