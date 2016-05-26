Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:36
ALEX66 написав: octopus написав: ALEX66 написав:
номер телефона +380443930410 принадлежит банку?
С этого телефона мне ранее звонили из службы поддержки Форварда. Еще с +380443909595 (сегодня).
Спасибо ! Теперь понятно , что звонки из банка .
Осталось выяснить , что они хотят .
Этот номер телефона у меня в черном списке , поэтому просто получаю информацию о входящем звонке .
Стандартно...хочуть або щоб їм занесли під певний прОцент або взяли під більший прОцент...мабуть. За те дадуть Сосну...на дрова...буде чим ...палити в хаті.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:40
Квесторе_поверніться написав:
За те дадуть Сосну...на дрова...буде чим ...палити в хаті.
Отапливаться горящей пластмассой?
Да Вы тот еще гурман!
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:53
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
За те дадуть Сосну...на дрова...буде чим ...палити в хаті.
Отапливаться горящей пластмассой?
Да Вы тот еще гурман!
Якою пласмасою...за 150000 грн можуть Сосну на півкуба дров видати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 24 лис, 2018 16:32
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
За те дадуть Сосну...на дрова...буде чим ...палити в хаті.
Отапливаться горящей пластмассой?
Да Вы тот еще гурман!
Вас пластмасовую сосну дали?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 24 лис, 2018 16:45
господа, пару вопросов после подключения к новому ИБ ...
1. перевод с ощадного на карточный теперь напрямую, а не через СЭП и доступность мгновенна? 2. вход на карточный и на сбер теперь по времени одинаковый сэпом из другого банка?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Додано: Суб 24 лис, 2018 16:58
IMPRINTER написав:
господа, пару вопросов после подключения к новому ИБ ...
1. перевод с ощадного на карточный теперь напрямую, а не через СЭП и доступность мгновенна?
2. вход на карточный и на сбер теперь по времени одинаковый сэпом из другого банка?
1. Он и в старом был напрямую, только в новом иб с глюками.
2. Так давно уже
С чего такой интерес появился к скунсу через столько лет игнорирования?
Stringer
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:05
Stringer написав: IMPRINTER написав:
господа, пару вопросов после подключения к новому ИБ ...
1. перевод с ощадного на карточный теперь напрямую, а не через СЭП и доступность мгновенна?
2. вход на карточный и на сбер теперь по времени одинаковый сэпом из другого банка?
1. Он и в старом был напрямую, только в новом иб с глюками.
2. Так давно уже
С чего такой интерес появился к скунсу через столько лет игнорирования?
надо протранзитить просто - и нужен такой банк, чтоб было не жалко )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:39
IMPRINTER написав:
надо протранзитить просто - и нужен такой банк, чтоб было не жалко )
Сами хотите блок получить?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 25 лис, 2018 14:17
Внешние переводы в новом ИБ ходят? Бещ глюков? Быстро?
ignorabimus
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Додано: Нед 25 лис, 2018 14:28
ignorabimus написав:
Внешние переводы в новом ИБ ходят? Бещ глюков? Быстро?
Пока ходят
Stringer
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