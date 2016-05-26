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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3285328632873288>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:36

  ALEX66 написав:
  octopus написав:
  ALEX66 написав:номер телефона +380443930410 принадлежит банку?
С этого телефона мне ранее звонили из службы поддержки Форварда. Еще с +380443909595 (сегодня).

Спасибо ! Теперь понятно , что звонки из банка .
Осталось выяснить , что они хотят .
Этот номер телефона у меня в черном списке , поэтому просто получаю информацию о входящем звонке .

Стандартно...хочуть або щоб їм занесли під певний прОцент або взяли під більший прОцент...мабуть. За те дадуть Сосну...на дрова...буде чим ...палити в хаті.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:40

  Квесторе_поверніться написав:За те дадуть Сосну...на дрова...буде чим ...палити в хаті.

Отапливаться горящей пластмассой? :shock:
Да Вы тот еще гурман! :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:53

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:За те дадуть Сосну...на дрова...буде чим ...палити в хаті.

Отапливаться горящей пластмассой? :shock:
Да Вы тот еще гурман! :mrgreen:

Якою пласмасою...за 150000 грн можуть Сосну на півкуба дров видати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:32

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:За те дадуть Сосну...на дрова...буде чим ...палити в хаті.

Отапливаться горящей пластмассой? :shock:
Да Вы тот еще гурман! :mrgreen:

Вас пластмасовую сосну дали?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:45

господа, пару вопросов после подключения к новому ИБ ...

1. перевод с ощадного на карточный теперь напрямую, а не через СЭП и доступность мгновенна?

2. вход на карточный и на сбер теперь по времени одинаковый сэпом из другого банка?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:58

  IMPRINTER написав:господа, пару вопросов после подключения к новому ИБ ...

1. перевод с ощадного на карточный теперь напрямую, а не через СЭП и доступность мгновенна?

2. вход на карточный и на сбер теперь по времени одинаковый сэпом из другого банка?

1. Он и в старом был напрямую, только в новом иб с глюками.
2. Так давно уже
С чего такой интерес появился к скунсу через столько лет игнорирования?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:05

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:господа, пару вопросов после подключения к новому ИБ ...

1. перевод с ощадного на карточный теперь напрямую, а не через СЭП и доступность мгновенна?

2. вход на карточный и на сбер теперь по времени одинаковый сэпом из другого банка?

1. Он и в старом был напрямую, только в новом иб с глюками.
2. Так давно уже
С чего такой интерес появился к скунсу через столько лет игнорирования?


надо протранзитить просто - и нужен такой банк, чтоб было не жалко )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  IMPRINTER написав:надо протранзитить просто - и нужен такой банк, чтоб было не жалко )
Сами хотите блок получить?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:17

Внешние переводы в новом ИБ ходят? Бещ глюков? Быстро?
ignorabimus
 
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  ignorabimus написав:Внешние переводы в новом ИБ ходят? Бещ глюков? Быстро?

Пока ходят
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