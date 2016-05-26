RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3285328632873288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:30

  ignorabimus написав:Внешние переводы в новом ИБ ходят? Бещ глюков? Быстро?

Утром отправлял, к обеду уже на месте. Суммы крупные.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3285328632873288
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: egorek, slasva і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 13, 14, 15
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
149 18545
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 13:26
zoawlhxc
А-Банк 1 ... 1098, 1099, 1100
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10999 1599314
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лис, 2018 23:48
novichok
Альфа-Банк 1 ... 6411, 6412, 6413
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64123 8004851
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лис, 2018 23:12
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10383)
25.11.2018 15:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.