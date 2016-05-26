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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:30
ignorabimus написав:
Внешние переводы в новом ИБ ходят? Бещ глюков? Быстро?
Утром отправлял, к обеду уже на месте. Суммы крупные.
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novichok
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