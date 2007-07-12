Утром отправлял, к обеду уже на месте. Суммы крупные.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:30
Додано: Нед 25 лис, 2018 16:26
Оф.пред.!
Когда решится вопрос о двойном списании пополнения депозита? Уже идет 3-я неделя.
Этот баг появился во время перехода на новый процессинг.
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:19
ignorabimus
буває тупняк..
попробуйте ще вайбер включити,
неясно як - ане інколи туди заходять, інколи СМС, інколи тишина по надцять хвилин.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:11
Отдельное "спасибо" рукожопам за "новый ИБ".
На работе через прокси либо (новые браузеры) выдает при логине "Unknown error", либо (более старые браузеры) вообще не прогружает даже интерфейс.
Зайти нельзя.
ЗЫ. Верните старый ИБ, хотя бы доступный по спецссылке, которой нет на сайте...!!!!
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