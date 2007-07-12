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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3285328632873288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:30

  ignorabimus написав:Внешние переводы в новом ИБ ходят? Бещ глюков? Быстро?

Утром отправлял, к обеду уже на месте. Суммы крупные.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:26

Оф.пред.!
Когда решится вопрос о двойном списании пополнения депозита? Уже идет 3-я неделя.
Этот баг появился во время перехода на новый процессинг.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:50

СМС-ки при входе не ходят, что ли?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:19

ignorabimus

буває тупняк..
попробуйте ще вайбер включити,
неясно як - ане інколи туди заходять, інколи СМС, інколи тишина по надцять хвилин.
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:11

Отдельное "спасибо" рукожопам за "новый ИБ".
На работе через прокси либо (новые браузеры) выдает при логине "Unknown error", либо (более старые браузеры) вообще не прогружает даже интерфейс.
Зайти нельзя.

ЗЫ. Верните старый ИБ, хотя бы доступный по спецссылке, которой нет на сайте...!!!!
ignorabimus
 
Повідомлень: 663
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  #<1 ... 3285328632873288
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