Утром отправлял, к обеду уже на месте. Суммы крупные.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:30
Додано: Нед 25 лис, 2018 16:26
Оф.пред.!
Когда решится вопрос о двойном списании пополнения депозита? Уже идет 3-я неделя.
Этот баг появился во время перехода на новый процессинг.
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:19
ignorabimus
буває тупняк..
попробуйте ще вайбер включити,
неясно як - ане інколи туди заходять, інколи СМС, інколи тишина по надцять хвилин.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:11
Отдельное "спасибо" рукожопам за "новый ИБ".
На работе через прокси либо (новые браузеры) выдает при логине "Unknown error", либо (более старые браузеры) вообще не прогружает даже интерфейс.
Зайти нельзя.
ЗЫ. Верните старый ИБ, хотя бы доступный по спецссылке, которой нет на сайте...!!!!
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:57
аналогично
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:17
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:04
Тінькоф Таріко зробив
а чому ...активи чахнуть, фізики виносять
І що чекає банку в Україні після Нового року 2019?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:28
anikola13
Добрый день. Ваша заявка в работе. О решении проблемы Вам сообщат дополнительно.
Приносим извинения за неудобства.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:35
ignorabimus
Добрый день. Возможно Вы пытаетесь зайти с рабочего компьютера?..
Напишите Ваш номер телефона в ЛС, пожалуйста, передадим инфо коллегам, они перезвонят и проконсультируют Вас.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
|