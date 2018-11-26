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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3285328632873288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 409
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 409
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:30

  ignorabimus написав:Внешние переводы в новом ИБ ходят? Бещ глюков? Быстро?

Утром отправлял, к обеду уже на месте. Суммы крупные.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:26

Оф.пред.!
Когда решится вопрос о двойном списании пополнения депозита? Уже идет 3-я неделя.
Этот баг появился во время перехода на новый процессинг.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:50

СМС-ки при входе не ходят, что ли?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:19

ignorabimus

буває тупняк..
попробуйте ще вайбер включити,
неясно як - ане інколи туди заходять, інколи СМС, інколи тишина по надцять хвилин.
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:11

Отдельное "спасибо" рукожопам за "новый ИБ".
На работе через прокси либо (новые браузеры) выдает при логине "Unknown error", либо (более старые браузеры) вообще не прогружает даже интерфейс.
Зайти нельзя.

ЗЫ. Верните старый ИБ, хотя бы доступный по спецссылке, которой нет на сайте...!!!!
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:57

  ignorabimus написав:Отдельное "спасибо" рукожопам за "новый ИБ".
На работе через прокси либо (новые браузеры) выдает при логине "Unknown error", либо (более старые браузеры) вообще не прогружает даже интерфейс.
Зайти нельзя.

аналогично
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:17

  ignorabimus написав:На работе через прокси выдает при логине "Unknown error"

Угу. Трогательная забота о безопасности. Чтобы Вы откуда попало не входили. Зато предлагают входить с мобилы. Даже и не смотрю.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:04

Тінькоф Таріко зробив
http://www.banki.ru/banks/ratings/
а чому :?: ...активи чахнуть, фізики виносять :(
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK ... 2018-10-01
І що чекає банку в Україні після Нового року 2019? :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:28

anikola13
Добрый день. Ваша заявка в работе. О решении проблемы Вам сообщат дополнительно.
Приносим извинения за неудобства.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:35

ignorabimus
Добрый день. Возможно Вы пытаетесь зайти с рабочего компьютера?..
Напишите Ваш номер телефона в ЛС, пожалуйста, передадим инфо коллегам, они перезвонят и проконсультируют Вас.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2677
З нами з: 24.09.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 154 раз.
 
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