запоребрик нам не указ
і після введення ВС гріх туди глядіти
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
запоребрик нам не указ
і після введення ВС гріх туди глядіти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:07
Support BForward Уже месяц не могу открыть депозит через ИБ. СКОЛЬКО еще будет продолжаться этот бардак ? не нужны вам депозиты - ок, я размещусь в другом банке, только потом не надоедайте звонками/просьбами занести вам денег...
....терпение на исходе.... по отделениям бегать не буду !
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:56
поддерживаю.
Пока вывел (был фонд грн), но готов вернуться под 20 % онлайн (пол фонда), в свете ВТБ и повышения ставок от других.
по отделениям бегать не собираюсь.
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