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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3286328732883289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Тінькоф Таріко зробив


запоребрик нам не указ
і після введення ВС гріх туди глядіти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:07

Support BForward Уже месяц не могу открыть депозит через ИБ. СКОЛЬКО еще будет продолжаться этот бардак ? не нужны вам депозиты - ок, я размещусь в другом банке, только потом не надоедайте звонками/просьбами занести вам денег...

....терпение на исходе.... по отделениям бегать не буду !
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:56

  lwa написав:Support BForward Уже месяц не могу открыть депозит через ИБ. СКОЛЬКО еще будет продолжаться этот бардак ? не нужны вам депозиты - ок, я размещусь в другом банке, только потом не надоедайте звонками/просьбами занести вам денег...

....терпение на исходе.... по отделениям бегать не буду !

поддерживаю.
Пока вывел (был фонд грн), но готов вернуться под 20 % онлайн (пол фонда), в свете ВТБ и повышения ставок от других.
по отделениям бегать не собираюсь.
novichok
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