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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3287328832893290>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Тінькоф Таріко зробив


запоребрик нам не указ
і після введення ВС гріх туди глядіти
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:07

Support BForward Уже месяц не могу открыть депозит через ИБ. СКОЛЬКО еще будет продолжаться этот бардак ? не нужны вам депозиты - ок, я размещусь в другом банке, только потом не надоедайте звонками/просьбами занести вам денег...

....терпение на исходе.... по отделениям бегать не буду !
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:56

  lwa написав:Support BForward Уже месяц не могу открыть депозит через ИБ. СКОЛЬКО еще будет продолжаться этот бардак ? не нужны вам депозиты - ок, я размещусь в другом банке, только потом не надоедайте звонками/просьбами занести вам денег...

....терпение на исходе.... по отделениям бегать не буду !

поддерживаю.
Пока вывел (был фонд грн), но готов вернуться под 20 % онлайн (пол фонда), в свете ВТБ и повышения ставок от других.
по отделениям бегать не собираюсь.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзья, получили информацию от разработчика, что функция "открыть депозит в Forward Online" будет реализована в конце первого квартала 2019 г.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:27

  Support BForward написав:Друзья, получили информацию от разработчика, что функция "открыть депозит в Forward Online" будет реализована в конце первого квартала 2019 г.

Це нікуди не годиться...так деполюди з банки повтікають.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:33

  Support BForward написав:Друзья, получили информацию от разработчика, что функция "открыть депозит в Forward Online" будет реализована в конце первого квартала 2019 г.

а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!? :mrgreen:
та же проблема что и у ignorabimus, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!

здесь https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4493919#p4493919
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:45

[*]
  Support BForward написав:Друзья, получили информацию от разработчика, что функция "открыть депозит в Forward Online" будет реализована в конце первого квартала 2019 г.


До цього часу вже буде нікому користуватися :cry:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:50

Lost
а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!? :mrgreen:
та же проблема что и у ignorabimus, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!

Добрый день. Вы с рабочего компьютера заходите в ИБ?
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:Друзья, получили информацию от разработчика, что функция "открыть депозит в Forward Online" будет реализована в конце первого квартала 2019 г.

Це нікуди не годиться...так деполюди з банки повтікають.

Мда, нужен какой-то запасной вариант. Например, на это время параллельно запустить старый ИБ, если это возможно.

Из положительного, я наконец-то увидел свои счета и депозиты.

Деполюди не все убегут, особенно с нерасторгаемыми депозитами. Но новые точно не придут. И это не есть хорошо. Надо что-то с этим делать.

З.Ы. Хотя новые клиенты и вносящие наличными могут придти. Но для такого банка переходить только на наличку странно :)
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:23

  Support BForward написав:Друзья, получили информацию от разработчика, что функция "открыть депозит в Forward Online" будет реализована в конце первого квартала 2019 г.

понятно, значит будем прощаться.
lwa
 
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