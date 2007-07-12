запоребрик нам не указ
і після введення ВС гріх туди глядіти
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
запоребрик нам не указ
і після введення ВС гріх туди глядіти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:07
Support BForward Уже месяц не могу открыть депозит через ИБ. СКОЛЬКО еще будет продолжаться этот бардак ? не нужны вам депозиты - ок, я размещусь в другом банке, только потом не надоедайте звонками/просьбами занести вам денег...
....терпение на исходе.... по отделениям бегать не буду !
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:56
поддерживаю.
Пока вывел (был фонд грн), но готов вернуться под 20 % онлайн (пол фонда), в свете ВТБ и повышения ставок от других.
по отделениям бегать не собираюсь.
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзья, получили информацию от разработчика, что функция "открыть депозит в Forward Online" будет реализована в конце первого квартала 2019 г.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:27
Це нікуди не годиться...так деполюди з банки повтікають.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 12:33
а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!?
та же проблема что и у ignorabimus, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!
здесь https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4493919#p4493919
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:45
[*]
До цього часу вже буде нікому користуватися
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Додано: Сер 28 лис, 2018 12:50
Lost
а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!?
та же проблема что и у ignorabimus, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!
Добрый день. Вы с рабочего компьютера заходите в ИБ?
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:18
Мда, нужен какой-то запасной вариант. Например, на это время параллельно запустить старый ИБ, если это возможно.
Из положительного, я наконец-то увидел свои счета и депозиты.
Деполюди не все убегут, особенно с нерасторгаемыми депозитами. Но новые точно не придут. И это не есть хорошо. Надо что-то с этим делать.
З.Ы. Хотя новые клиенты и вносящие наличными могут придти. Но для такого банка переходить только на наличку странно
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:23
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