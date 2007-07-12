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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3287328832893290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:24

  Support BForward написав:Друзья, получили информацию от разработчика, что функция "открыть депозит в Forward Online" будет реализована в конце первого квартала 2019 г.

понятно, значит будем прощаться.
lwa
 
Повідомлень: 1004
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:34

  Support BForward написав:Lost
а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!? :mrgreen:
та же проблема что и у ignorabimus, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!

Добрый день. Вы с рабочего компьютера заходите в ИБ?

все верно, раньше заходил, теперь после обновленного ИБ не могу :(
с телефона не удобно, а дома в послеоперационное время как бы и не очень надо уже...
Lost
 
Повідомлень: 1226
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:47

  Lost написав:
  Support BForward написав:Lost
а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!? :mrgreen:
та же проблема что и у ignorabimus, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!

Добрый день. Вы с рабочего компьютера заходите в ИБ?

все верно, раньше заходил, теперь после обновленного ИБ не могу :(
с телефона не удобно, а дома в послеоперационное время как бы и не очень надо уже...

Рекомендуем заходить с личных гаджетов, компьютеров в том числе.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2680
З нами з: 24.09.12
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  #<1 ... 3287328832893290
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