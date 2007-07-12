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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:24
Support BForward написав:
Друзья, получили информацию от разработчика, что функция "открыть депозит в Forward Online" будет реализована в конце первого квартала 2019 г.
понятно, значит будем прощаться.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 13:34
Support BForward написав:
Lost
а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!?
та же проблема что и у ignorabimus
, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!
Добрый день. Вы с рабочего компьютера заходите в ИБ?
все верно, раньше заходил, теперь после обновленного ИБ не могу
с телефона не удобно, а дома в послеоперационное время как бы и не очень надо уже...
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Lost
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:47
Lost написав: Support BForward написав:
Lost
а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!?
та же проблема что и у ignorabimus
, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!
Добрый день. Вы с рабочего компьютера заходите в ИБ?
все верно, раньше заходил, теперь после обновленного ИБ не могу
с телефона не удобно, а дома в послеоперационное время как бы и не очень надо уже...
Рекомендуем заходить с личных гаджетов, компьютеров в том числе.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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