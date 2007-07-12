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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3287328832893290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:24

  Support BForward написав:Друзья, получили информацию от разработчика, что функция "открыть депозит в Forward Online" будет реализована в конце первого квартала 2019 г.

понятно, значит будем прощаться.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:34

  Support BForward написав:Lost
а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!? :mrgreen:
та же проблема что и у ignorabimus, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!

Добрый день. Вы с рабочего компьютера заходите в ИБ?

все верно, раньше заходил, теперь после обновленного ИБ не могу :(
с телефона не удобно, а дома в послеоперационное время как бы и не очень надо уже...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:47

  Lost написав:
  Support BForward написав:Lost
а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!? :mrgreen:
та же проблема что и у ignorabimus, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!

Добрый день. Вы с рабочего компьютера заходите в ИБ?

все верно, раньше заходил, теперь после обновленного ИБ не могу :(
с телефона не удобно, а дома в послеоперационное время как бы и не очень надо уже...

Рекомендуем заходить с личных гаджетов, компьютеров в том числе.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну що. Банк продовжує займатися дрібним здирництвом. Стосовно неправомірного списання 49.98 грн банк провів перевірку і надав мені шикарну відповідь: "Ми вам провели додаткови платіж на цю суму і коштив вам повинні були надіти на номер телефона". Хоча оплата була за послуги газопостачання.
Отже, банк підтвердив неправомірне списання, але оскількі визнати помилку особа, що проводила "перевірку" не могла, то видумали таку ліву відмазку. Причому підставили людину, яка мені телефонувала.

Підкажіть, оскаржувати це неправомірне списання необхідно тількі в банку?
Кочевник
 
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  #<1 ... 3287328832893290
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