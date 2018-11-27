понятно, значит будем прощаться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:24
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:34
все верно, раньше заходил, теперь после обновленного ИБ не могу
с телефона не удобно, а дома в послеоперационное время как бы и не очень надо уже...
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:47
Рекомендуем заходить с личных гаджетов, компьютеров в том числе.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну що. Банк продовжує займатися дрібним здирництвом. Стосовно неправомірного списання 49.98 грн банк провів перевірку і надав мені шикарну відповідь: "Ми вам провели додаткови платіж на цю суму і коштив вам повинні були надіти на номер телефона". Хоча оплата була за послуги газопостачання.
Отже, банк підтвердив неправомірне списання, але оскількі визнати помилку особа, що проводила "перевірку" не могла, то видумали таку ліву відмазку. Причому підставили людину, яка мені телефонувала.
Підкажіть, оскаржувати це неправомірне списання необхідно тількі в банку?
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:02
Кочевник
Первый раз такое вижу. А в чем там суть, можно поподробней? Я много лет оплачиваю коммунальные с текущего. Может и себе проверить?
Возвращал "сдачу" на телефон вроде только Приват. Где прописана возможность такого не знаю
Востаннє редагувалось newbie в Сер 28 лис, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:03
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вы мне предлагаете с собой носить и домашний и рабочий, ради удовольствия пользоваться вашим банкингом Смешно, да и жалко для таких целей постоянно таскать домашний ноут... и как же у других банков таких проблем нет с обеспечением дистанционного доступа клиентов
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хіба за відкриття в ІБ Форварда щось до++?
я розумію Кредо - +1% за відкриття в ІБ, а тут,
з іншого боку - не щодня же депошки відкривати, можна раз в місяць і до дівчат завітати, правда?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:17
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:27
Там не заботятся о безопасности клиентов, а здесь заботятся. Считают, что раз они не видят Ваш реальный IP (Вы находитесь за прокси), значит Вы мошенник. Кроме того, предлагают пользоваться непротестированным мобильным приложением (не смотрел, но даже и не хочу, мне и с веб-приложением проблем хватило). Считать, что все мошенники сидят в организациях (за прокси-серверами) - это оригинальный подход к безопасности, круче чем в Привате
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