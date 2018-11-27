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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3288328932903291>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:24

  Support BForward написав:Друзья, получили информацию от разработчика, что функция "открыть депозит в Forward Online" будет реализована в конце первого квартала 2019 г.

понятно, значит будем прощаться.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:34

  Support BForward написав:Lost
а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!? :mrgreen:
та же проблема что и у ignorabimus, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!

Добрый день. Вы с рабочего компьютера заходите в ИБ?

все верно, раньше заходил, теперь после обновленного ИБ не могу :(
с телефона не удобно, а дома в послеоперационное время как бы и не очень надо уже...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:47

  Lost написав:
  Support BForward написав:Lost
а когда будет реализован вход в новый ИБ с компьютера?!? :mrgreen:
та же проблема что и у ignorabimus, ранее на форуме писал про ошибки еще 8 ноября, так сказать после запуска!

Добрый день. Вы с рабочего компьютера заходите в ИБ?

все верно, раньше заходил, теперь после обновленного ИБ не могу :(
с телефона не удобно, а дома в послеоперационное время как бы и не очень надо уже...

Рекомендуем заходить с личных гаджетов, компьютеров в том числе.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну що. Банк продовжує займатися дрібним здирництвом. Стосовно неправомірного списання 49.98 грн банк провів перевірку і надав мені шикарну відповідь: "Ми вам провели додаткови платіж на цю суму і коштив вам повинні були надіти на номер телефона". Хоча оплата була за послуги газопостачання.
Отже, банк підтвердив неправомірне списання, але оскількі визнати помилку особа, що проводила "перевірку" не могла, то видумали таку ліву відмазку. Причому підставили людину, яка мені телефонувала.

Підкажіть, оскаржувати це неправомірне списання необхідно тількі в банку?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:02

Кочевник

Первый раз такое вижу. А в чем там суть, можно поподробней? Я много лет оплачиваю коммунальные с текущего. Может и себе проверить?

Возвращал "сдачу" на телефон вроде только Приват. Где прописана возможность такого не знаю :wink:
Востаннє редагувалось newbie в Сер 28 лис, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:03

  Support BForward написав:
Рекомендуем заходить с личных гаджетов, компьютеров в том числе.

А у кого их нет? :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Рекомендуем заходить с личных гаджетов, компьютеров в том числе.

Вы мне предлагаете с собой носить и домашний и рабочий, ради удовольствия пользоваться вашим банкингом :mrgreen: Смешно, да и жалко для таких целей постоянно таскать домашний ноут... и как же у других банков таких проблем нет с обеспечением дистанционного доступа клиентов :!:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  newbie написав:Деполюди не все убегут, особенно с нерасторгаемыми депозитами. Но новые точно не придут. И это не есть хорошо. Надо что-то с этим делать.

З.Ы. Хотя новые клиенты и вносящие наличными могут придти. Но для такого банка переходить только на наличку странно


Хіба за відкриття в ІБ Форварда щось до++?
я розумію Кредо - +1% за відкриття в ІБ, а тут,
з іншого боку - не щодня же депошки відкривати, можна раз в місяць і до дівчат завітати, правда? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:17

  greenozon написав:з іншого боку - не щодня же депошки відкривати, можна раз в місяць і до дівчат завітати, правда? :)

Можно и 2, учитывая что не они виноваты в том, что в банке с софтом стало.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:27

  Lost написав:и как же у других банков таких проблем нет с обеспечением дистанционного доступа клиентов :!:

Там не заботятся о безопасности клиентов, а здесь заботятся. Считают, что раз они не видят Ваш реальный IP (Вы находитесь за прокси), значит Вы мошенник. Кроме того, предлагают пользоваться непротестированным мобильным приложением (не смотрел, но даже и не хочу, мне и с веб-приложением проблем хватило). Считать, что все мошенники сидят в организациях (за прокси-серверами) - это оригинальный подход к безопасности, круче чем в Привате :)
newbie
 
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