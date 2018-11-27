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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3288328932903291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 410
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
83
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 410
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:32

  newbie написав:
  Lost написав:и как же у других банков таких проблем нет с обеспечением дистанционного доступа клиентов :!:

Там не заботятся о безопасности клиентов, а здесь заботятся. Считают, что раз они не видят Ваш реальный IP (Вы находитесь за прокси), значит Вы мошенник. Кроме того, предлагают пользоваться непротестированным мобильным приложением (не смотрел, но даже и не хочу, мне и с веб-приложением проблем хватило). Считать, что все мошенники сидят в организациях (за прокси-серверами) - это оригинальный подход к безопасности, круче чем в Привате :)

Тут не в проксі проблема...якась інша загогуліна.
Під проксі нормально грузиться.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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