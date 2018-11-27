newbie написав:
Там не заботятся о безопасности клиентов, а здесь заботятся. Считают, что раз они не видят Ваш реальный IP (Вы находитесь за прокси), значит Вы мошенник. Кроме того, предлагают пользоваться непротестированным мобильным приложением (не смотрел, но даже и не хочу, мне и с веб-приложением проблем хватило). Считать, что все мошенники сидят в организациях (за прокси-серверами) - это оригинальный подход к безопасности, круче чем в Привате
Тут не в проксі проблема...якась інша загогуліна.
Під проксі нормально грузиться.